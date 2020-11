Baguette di Fulvio Marino, la ricetta E’ sempre mezzogiorno da non perdere

La ricetta della baguette di Fulvio Marino dalle ricette E’ sempre mezzogiorno è da non perdere ma è anche una ricetta lunga, da seguire con attenzione. Non a casa Antonella Clerici e Fulvio Marino oggi 4 novembre 2020 nella cucina di E’ sempre mezzogiorno hanno iniziato subito con la preparazione delle baguette. Tante lievitazioni, vari i passaggi ma alla fine avremo la baguette perfetta. Con o senza lievito madre, come sempre le ricette e i consigli di Fulvio Marino sono per tutti. Non ci resta che scoprire la ricetta di Fulvio Marino di oggi per E’ sempre mezzogiorno. Non perdete però anche le altre ricette in tv del giorno.

RICETTE FULVIO MARINO E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – LA RICETTA DELLA BAGUETTE

Ingredienti e preparazione: facciamo l’impasto, l’autolisi, con 1 chilo di farina tipo 0 e 600 g di acqua. Facciamo un impasto molto grezzo senza lievito che aggiungiamo solo dopo. Facciamo riposare dai 30 minuti fino a un massimo di 2 ore a temperatura ambiente.

Inseriamo poi il lievito madre (300 g) e anche il lievito di birra (10 g di lievito di birra) e anche una piccola aggiunta di acqua (60 g di acqua), infine 25 g di sale (Se non abbiamo il lievito madre usiamo solo il lievito di birra quindi 15 grammi). Pane cotto in pentola di Fulvio Marino, ricette E’ sempre mezzogiorno

Impastiamo ancora con il cucchiaio e facciamo lievitare 1 ora e mezza. Per la baguette non c’è olio nell’impasto. Disponiamo l’impasto sul banco infarinato e facciamo la prima formatura, facciamo pezzature da circa 350 g. Facciamo riposare 15 minuti a temperatura ambiente sulla teglia.

Foderiamo la teglia con il canovaccio infarinato e diamo la forma alla baguette ripiegando verso l’interno. Arrotoliamo allungando e disponiamo la baguette nella teglia con il taglio verso l’alto. Facciamo riposare 3 ore sempre a temperatura ambiente.

Ribaltiamo le baguette sulla teglia adesso senza canovaccio ma infarinata e con la lametta facciamo dei tagli obliqui sulla superficie del pane.

Mettiamo in forno a 250 gradi statico parte bassa del forno e dopo 10 minuti mettiamo la teglia a metà del forno, altri 10 minuti di cottura.