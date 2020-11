Fulvio Marino, la ricetta del pane alle olive per E’ sempre mezzogiorno

La ricetta del pane alle olive di Fulvio Marino è la ricetta di oggi 6 novembre 2020 per E’ sempre mezzogiorno. E’ un pane goloso perfetto anche per un aperitivo ma sarà goloso da servire per i pranzi della domenica o per una festa, quando si potranno fare. Fulvio Marino suggerisce la ricetta del pane con le olive anche per una cena veloce, basta aggiungere formaggi o affettati, senza esagerare, e la cena veloce è pronta. Non perdete questa e le altre ricette in tv, le ricette E’ sempre mezzogiorno e non solo. Iniziamo a impastare farina, acqua e lievito, sale e olive e facciamo lievitare, mettiamo forno ed abbiamo il pane di oggi di Fulvio Marino.

RICETTE FULVIO MARINO – LA RICETTA DEL PANE CON LE OLIVE PER E’ SEMPRE MEZZOGIORNO

Ingredienti: 1 chilo di farina tipo 2, 680 g di acqua, 300 g di lievito madre, 25 g di sale, 200 g di olive denocciolate taggiasche con il loro olio

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina e aggiungiamo il lievito madre (se non abbiamo il lievito madre mettiamo 10 g di lievito di birra), iniziamo ad aggiungere 600 g di acqua. Iniziamo a impastare e otteniamo il composto omogeneo, dopo pochi minuti uniamo il sale con il restante dell’acqua, impastiamo ancora. Mai mettere il sale all’inizio a contatto con il lievito. Solo alla fine aggiungiamo le olive con un po’ del loro olio di conservazione. Incorporiamo le olive impastando ancora con le mani.

Facciamo la prima lievitazione di 2 ore a temperatura ambiente, sempre nella ciotola e ben coperto.

Versiamo poi l’impasto sul banco unto con un po’ di olio, lo facciamo scendere delicatamente dalla ciotola. Dividiamo a metà e facciamo le forme, tonde o a filone. Disponiamo nei cestini di vimini infarinati, ma se non li abbiamo disponiamo in altre ciotole foderate con il canovaccio infarinato. La chiusura del pane va sotto. Facciamo lievitare altre 3 ore.

Disponiamo sulla teglia da forno infarinata il pane su cui facciamo dei tagli. Mettiamo in forno a 250 gradi statico con la teglia nella parte più bassa e dopo 15 minuti nella parte centrale del forno per altri 15 minuti.