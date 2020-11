La ricetta del pollo con sorpresa di Anna Moroni da Ricette all’Italiana

Due ricette molto sfiziose quelle viste nella puntata di Ricette all’Italiana di oggi 11 novembre 2020. Anna Moroni ci regala sempre delle ricette semplici da fare davvero alla portata di tutti. E dalla cucina di Rete 4 ha deciso di suggerire anche la ricetta del pollo con sorpresa, con una maionese fatta in casa davvero super. Non solo prepareremo anche un’altra salsina davvero niente male. Vediamo allora la ricetta di questo pollo con sorpresa preparato da Anna Moroni in compagnia di Annalisa. Faremo inoltre maionese e salsa ketchup.

LA RICETTA DEL POLLO CON SORPRESA CON DUE SALSE DI ANNA MORONI

Iniziamo con la lista degli ingredienti:

200 g petto di pollo, panatura ai corn flakes

Maionese : 1 uovo intero, 250 g olio di mais, succo di limone, sale, pepe

: 1 uovo intero, 250 g olio di mais, succo di limone, sale, pepe 500 g pomodori maturi, cipolla, 1 cucchiaino di pectina, 200 cc aceto, 2 chiodi di garofano, 4 grani di pepe, cannella, 80 g zucchero, paprika

Iniziamo con il nostro pollo. Per prima cosa prendiamo il nostro pollo e tagliamo a pezzetti che devono essere di un paio di centimetri, una sorta di cubetti. Prendiamo quindi questi pezzetti di pollo che abbiamo tagliato e li mescoliamo con un albume; una volta fatto questo passaggio mettiamo il tutto in un sacchetto da congelatore con la panatura ai corn flakes già pronta. Sbattiamo e mettiamo il pollo panato su una teglia. Cuociamo in forno caldo a 200° per 15 minuti. Prima fase della ricetta pronta!

E adesso iniziamo con la preparazione della maionese fatta in casa.

Prendiamo il bicchiere del mixer e dentro mettiamo un uovo intero, un tuorlo ed una presa di sale. Cominciamo a frullare con il mixer ad immersione, quindi aggiungiamo l’olio di mais a filo, continuando a frullare. Quando ci rendiamo conto che la maionese è montata e soda, aggiungiamo anche qualche goccia di succo di limone; possiamo aggiungere se ci piace anche del pepe macinato.

Per accompagnare questo pollo possiamo preparare semplicemente le sue salse oppure fare una sorta di insalata russa. In questo caso, se ci va di continuare con la preparazione, uniamo la maionese ad un misto di verdurine per insalata russa; potete usare delle verdure già pronte o fare una dadolata con carote e patate e unire dei piselli bolliti.

E per finire facciamo anche la salsa ketchup. Iniziamo preparando del sugo per la nostra salsa.

Per prima cosa facciamo un bel soffrittino. Cipolla e olio come sempre e andiamo con il nostro sugo. Uniamo i pomodori precedentemente pelati a pezzettoni (o la passata di pomodoro) e portiamo a cottura con una presa di sale. Quando la cottura è finita, non ci resta che mettere tutto nel mixer e frullare.

Prendiamo un pentolino e facciamo bollire l’aceto con i chiodi di garofano, il pepe in grani e la cannella. Spegniamo, filtriamo ed uniamo al sugo di pomodoro. Aggiungiamo anche la paprika, lo zucchero semolato miscelato alla pectina. Portiamo a bollore, spegniamo e lasciamo raffreddare.

Impiattiamo il nostro pollo con le due salsine o con l’insalata russa.

Per chi si fosse perso la prima ricetta di oggi

Buona cucina a tutti! Appuntamento a domani con due nuove ricette di Anna Moroni da Rete 4.