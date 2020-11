La ricetta degli scialatielli allo scoglio da Geo

Raffaele Lenti in una delle ultime puntate di Geo, ha portato il pubblico di Rai 3 alla scoperta di alcuni dei sapori della tradizione culinaria italiana. E tra le ricette viste nel programma di Rai 3, sempre molto seguito, è arrivata la ricetta degli scialatielli, ottima pasta fatta in casa che vi conquisterà per la sua bontà accompagnata dal pesce. In particolare la ricetta preparata è quella degli scialatielli allo scoglio, vista nelle puntate di novembre di Geo. Vediamo quindi come si prepara questo primo piatto tipico della tradizione culinaria italiana.

SCIALATIELLI ALLO SCOGLIO: UNA RICETTA DA GEO

Per 4 persone: 400 g scialatielli 5-6 pomodorini 300 g cozze 300 g vongole o lupini 8 gamberi medi 2 calamari medi2 spicchi di aglio qb olio extra vergine d’olivaqb prezzemolo qb peperoncino fresco a piacere

Iniziamo quindi la preparazione della nostra pasta! In un padellino fate rosolare parte dell’aglio nell’olio extravergine, aggiungete le cozze pulite e un ciuffo di prezzemolo tritato, coprite e lasciatele aprire dolcemente, mettete da parte. In una padella capiente fate rosolare l’aglio nell’olio e aggiungete nell’ordine i gamberi, i calamari tagliati a fiammiferi e dopo un minuto le vongole, parte del prezzemolo e i pomodori spaccati a metà. Coprite e lasciate cuocere fino a quando i frutti sono ben aperti. A questo punto incorporate le cozze cotte precedentemente e parte del loro liquido di cottura filtrato (attenzione è molto sapido). Fate insaporire e togliere tutto lasciando solo i pomodori e liquido di cottura. Scolate la pasta e saltarla con un filo di olio extra, peperoncino tritato e il prezzemolo. Impiattate mettendo sopra i frutti di mare.

Non ci resta che augurarvi un buon appetito con questa super ricetta. E ricordarvi anche che potrete rivedere tutte le puntate di Geo su RaiPlay per rivedere anche le ricette preparate nella cucina di Rai 3.