Zia Cri cucina involtini vegetariani per le ricette E’ sempre mezzogiorno

Un’altra ricetta di zia Cri oggi 17 novembre 2020 per le ricette E’ sempre mezzogiorno, la ricetta degli involtini vegetariani. Due ricette in una anche questa volta con la ricetta degli involtini di verdure e la ricetta della salsa. Una salsa che possiamo utilizzare anche per altre preparazioni. L’ospite di oggi di E’ sempre mezzogiorno è Mia Ceran, in collegamento dalla sua cucina, anche lei prepara il pranzo. Gli involtini fatti con la pasta fillo e ripieno di verdure, la salsa rossa ben ristretta e possiamo portare in tavola un ottimo pranzo, un’ottima cena per tutta la famiglia. Ecco la ricetta degli involtini vegetariani di oggi di zia Cri.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – ZIA CRI LA RICETTA DEGLI INVOLTINI VEGETARIANI

Ingredienti: 1 confezione di pasta fillo, 1 cipollotto, mezzo peperone rosso, ¼ di cavolo cappuccio, 1 carota, 1 zucchina, 3 cucchiai di salsa di soia, olio di sesamo, semi di sesamo

Per la salsa: 100 g di acqua, 50 g di aceto riso di mele, 50 g di zucchero, 70 g di passata di pomodoro, sale, 1 cucchiaio di amido di riso o di mais

Preparazione: tagliamo la verza sottile e mettiamo in padella con porro (cipollotto), zucchine e carote, tutto tagliato sottile a bastoncini. Cuociamo con olio di sesamo, un po’ di acqua e semi di sesamo, lasciamo andare 15 minuti circa.

Abbiamo ovviamente la pasta fillo già pronta, tagliamo a quadrati e sui bordi spennelliamo con un po’ di acqua. Farciamo da un lato con le verdure cotte, chiudiamo arrotolando ma anche chiudendo i lati ottenendo così degli involtini bene chiusi.

Friggiamo gli involtini vegetariani in abbondante olio di semi. Possiamo anche cuocere gli involtini in forno.

Facciamo la salsa mettendo nel pentolino l’acqua, facciamo scaldare e uniamo l’amido, aceto di riso, zucchero, soia e passata di pomodoro, mescoliamo e facciamo andare, usiamo la frusta a mano per mescolare bene.