Nuove ricette Anna Moroni: facciamo i bignè al salmone

State già pensando al menu delle feste? Sicuramente con i consigli di Anna Moroni si possono portare in tavola dei piatti perfetti anche per il periodo natalizio. Pensiamo ad esempio ai bignè al salmone che Anna ha deciso di preparare nella puntata di Ricette all’Italiana in onda oggi 18 novembre 2020. Un piatto davvero molto semplice anche perchè se non si vuole fare in casa la pasta per i bignè si possono acquistare dei bignè già pronti. Che ne dite quindi, ci proviamo?

Anna li ha preparati in casa ma non tutti hanno le sue abilità nel preparare i bignè per cui se non volete farlo, acquistate quelli già pronti.

QUI LA PRIMA RICETTA DI OGGI PER CHI SE LA FOSSE PERSA

LA RICETTA DEI BIGNE’ CON IL SALMONE AFFUMICATO DI ANNA MORONI

Vediamo quindi la lista degli ingredienti per fare questi bignè ripieni di salmone affumicato:

Bignè: 90 g acqua, 80 g burro, 90 g farina, 2 uova

Iniziamo quindi dalla preparazione dei nostri bignè. Prendiamo un pentolino e facciamo bollire l’acqua insieme al burro a pezzetti ed una presa di sale. Nel momento in cui il burro sarà completamente sciolto e l’acqua sarà arrivata a bollire, uniamo la farina tutta d’un colpo e mescoliamo energicamente, fino ad ottenere una palla che si stacca dalla pentola. Adesso dobbiamo spegnere il fuoco e lasciare che il tutto si intiepidisca. Uniamo le uova, una per volta, mescolando con il cucchiaio finchè non è stata completamente assorbita: otterremo un impasto della consistenza di una crema pasticcera. Prendiamo la nostra sacca da pasticcere e inseriamo dentro l’impasto che abbiamo fatto.

Non ci resta adesso che formare i nostri bignè. Li mettiamo sulla nostra teglia, meglio se coperta da carta da forno e poi, mettiamo in forno a 180° per i primi 10 minuti, abbassiamo a 160° e lasciamo cuocere ancora 40 minuti. A questo punto lasciamo raffreddare i nostri bignè.

Farcitura: 250 g salmone affumicato, besciamella, peperoncino, prezzemolo

Passiamo quindi alla farcitura dei nostri bignè. Prendiamo un mixer a immersione, frulliamo il salmone affumicato insieme alla besciamella già pronta, fino ad ottenere una crema liscia. Non ci resta quindi che farcire i bignè. Se ci piace possiamo mettere anche dei pezzettini interi di salmone. Presentiamo su un bel piatto da portata possibilmente scuro in modo da contrastare con il colore più chiaro dei bignè.

Farciamo i bignè freddi con la crema al salmone e serviamo.