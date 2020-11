La ricetta dei cannoli siciliani con crema di ricotta di Giusina in cucina

Un sabato assolutamente da non perdere per chi ama le ricette viste in tv quello di oggi. Non solo le ricette di Benedetta Rossi ma il 21 novembre, come ormai da alcune settimane, arrivano anche le ricette di Giusy Battaglia. Per la rubrica Giusina in cucina, oggi abbiamo visto su Real Time e Food Network la preparazione dei cannoli siciliani. Una siciliana con la passione per le ricette tipiche della sua regione non poteva non preparare anche dei cannoli fatti in casa. E allora vediamo come si preparano questi cannoli con la crema di ricotta.

LA RICETTA DEI CANNOLI SICILIANI DI GIUSINA IN CUCINA

Ecco la lista degli ingredienti per i cannoli siciliani:

: 250 g farina, 5 g cacao, 50 g marsala, 30 g aceto, 30 g strutto, 20 g zucchero, un pizzico di sale, 1 uovo Crema di ricotta: 500 g ricotta di pecora, 150 g zucchero, 100 g gocce di cioccolato

Metter in una planetaria o impastare a mano gli ingredienti: farina, cacao, zucchero, marsala aceto, strutto, un uovo e il sale.

Inserire tutti gli ingredienti fare il panetto; impastiamo fino ad ottenere una palla omogenea. e fare riposare in frigo per un’ora.

Dividere l’impasto in due, passare al mattarello, e poi nella macchina per la pasta, da 1 a 6. Deve essere molto molto sottile.

Ripiegare più volte su se stesso l’impasto per assicurare la migliore riuscita, in termini di fragranza.

Fare le forme, e appoggiarle sulle cannule. Occorre legare i due lembi con l’albume. E adesso passiamo alla preparazione della crema di ricotta: per prima cosa ci assicuriamo che la nostra ricotta sia ben sgocciolata e anche asciutta. Dopo averla messa in una ciotola, prendiamo una forchetta e la schiacciamo per bene. Aggiungiamo lo zucchero e lavoriamo ancora. Lasciamo riposare per un’ora in frigorifero. A questo punto, la setacciamo con un colino o setaccio apposito. Aggiungiamo alla crema di ricotta le gocce di cioccolato, mescoliamo e teniamo da parte.

Friggere in olio a 180°. Cuocere pochi secondi. Aspettiamo che i cannoli si raffreddino e poi possiamo farcire con la nostra crema di ricotta. Usiamo a piacere granelle varie o canditi.