Giusina in cucina prepara il pane dolce fritto: la ricetta

Non solo Benedetta Rossi nella cucina di Food Network ! Sono arrivate oggi le nuove ricette di Giusina Battaglia per la rubrica Giusina in cucina. E nella puntata di oggi 7 novembre 2020 è stata preparata anche la ricetta del pane dolce fritto. Una ricetta semplicissima che possiamo preparare e gustare in casa. Vediamo come si prepara secondo i consigli di Giusina in cucina il pane dolce fritto? Ecco tutti i passaggi.

DALLA RUBRICA GIUSINA IN CUCINA LA RICETTA DEL PANE DOLCE FRITTO

Un sabato all’insegna delle super ricette quello di Real Time e Food Network. Non solo Benedetta Rossi infatti, torna anche Giusy Battaglia con le sue ricette dal sapore siciliano. Vediamo la lista degli ingredienti per preparare il pane dolce fritto.

Ecco gli ingredienti: 500 g pane raffermo, 1 l latte, 4 uova, zucchero semolato, cannella, olio evo

La ricetta è perfetta per chi ha del pane raffermo che non sa come utilizzare. E’ una ricetta del recupero.

Per prima cosa prendiamo il nostro pane raffermo e lo tagliamo a fette che siano di un centimetro o di 2 centimetri. In una ciotola sbattiamo le uova intere. In un’altra ciotola, mettiamo il latte.

Passiamo le fette di pane nel latte, velocemente, quindi nelle uova sbattute. Mettiamo direttamente a friggere nell’olio ben caldo. Facciamo dorare il pane sia da un lato che dell’altro. Scoliamo su carta assorbente, quindi passiamo le fette fritte ed ancora calde nello zucchero semolato. E per finire spolveriamo con la cannella a piacere. Il nostro pane dolce fritto è servito.

E adesso non ci resta che gustare questo buonissimo pane dolce fritto, che ne dite, proverete e fare questa ricetta?