Ghirlanda di pizza di Fulvio Marino, la ricetta dell’antipasto di Natale da E’ sempre mezzogiorno

La ghirlanda di pizza di Fulvio Marino è la ricetta dell’antipasto di Natale suggerita oggi 1 dicembre 2020 nella cucina di E’ sempre mezzogiorno. Tantissime le ricette per il Natale con Antonella Clerici ma più di tutte è la ricetta della ghirlanda di pizza che non possiamo perdere. Un ripieno di crema di uova e formaggi con prosciutto cotto e magari possiamo aggiungere anche altro perché è l’idea che è davvero golosa. Possiamo preparare per Natale e non solo questa ghirlanda di pizza seguendo tutti i passaggi della ricetta di oggi di Fulvio Marino.

RICETTE DI NATALE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – LA RUCETTA DI FULVIO MARINO DELLA GHIRLANDA DI PIZZA

Ingredienti: 1 kg di farina di grano tenero tipo 2, 680 g di acqua fredda, 100 g di olio di oliva, 12 g di lievito di birra, 22 g di sale

5 uova ,100 g di pecorino romano grattugiato, 200 g di formaggio grattugiato, 150 g di prosciutto a cubetti, formaggio a dadini, erbette aromatiche e pepe

Preparazione: nella ciotola mettiamo la farina, uniamo 600 g di acqua fredda, uniamo il lievito di birra sbriciolato, chi vuole può sostituire con 200 g di lievito madre. Impastiamo e dopo un po’ aggiungiamo il sale e gli 80 g di acqua fredda rimasti. Lavoriamo il tutto e poi aggiungiamo l’olio di oliva e completiamo l’impasto.

Facciamo lievitare 2 ore a temperatura ambiente nella ciotola unta di olio e coperta. Prepariamo poi due palline di impasto e facciamo lievitare altre 2 ore sempre a temperatura ambiente e sempre nelle ciotole unte con olio. Tasche di pizza di Fulvio Marino, ricette E’ sempre mezzogiorno

Stendiamo la prima pallina bella larga sul banco infarinato, abbiamo un rettangolo abbastanza sottile. Sbattiamo 5 uova e aggiungiamo i formaggi grattugiati, pecorino e parmigiano, mescoliamo con la frusta a mano, dobbiamo ottenere una crema con cui farciamo il rettangolo di pasta. Aggiungiamo formaggio e prosciutto cotto a dadini. Arrotoliamo e abbiamo un salsicciotto ripieno.

Facciamo allo stesso modo l’altro salsicciotto. Uniamo all’estremità i due salsicciotti e intrecciamo, disponiamo nello stampo per ciambella unto ma schiacciamo dentro bene tutto il composto. Mettiamo in forno a 240 gradi per 20 minuti.