Tasche di pizza di Fulvio Marino, ricette E’ sempre mezzogiorno

La ricetta delle tasche di pizza di Fulvio Marino è la ricetta E’ sempre mezzogiorno di oggi 24 novembre 2020, la ricetta salata golosa che su aggiunge alle altre ricette del martedì, tutte da provare. Ogni giorno Fulvio Marino ci delizia davvero con i suoi impasti e con i suoi consigli tra pane, pizza, focacce, grissini e tanto altro e oggi nella cucina di E’ sempre mezzogiorno ci sono le tasche di pizza da preparare. Non ci resta che seguire nel dettaglio la ricetta delle tasche di pizza e poi farcire come preferiamo, magari come suggerisce Fulvio con prosciutto e burrata o magari mozzarella. Non perdete questa ricetta di E’ sempre mezzogiorno ma anche la ricetta dei dorayaki, la ricetta dei pizzicotti di Buzzi, il pasticcio di pollo e patate di Fava.

RICETTE FULVIO MARINO OGGI 24 NOVEMBRE 2020 – LA RICETTA DELLE TASCHE DI PIZZA

Ingredienti: 950 g di farina di grano tenero tipo 2, 50 g di farina integrale, 700 g di acqua fredda, 7 g di lievito di birra, 22 g di sale, 25 g di olio di oliva

Preparazione: nella ciotola versiamo le farine e il lievito, iniziamo a inserire 600 g di acqua fredda, mescoliamo con il cucchiaio. Solo dopo uniamo il sale, il resto dell’acqua e poi l’olio di oliva. Completiamo l’impasto e mettiamo in frigo nella ciotola unta di olio per 18 massimo 24 ore ben coperto. Ricette Fulvio Marino, rosse di pizza per E’ sempre mezzogiorno

Infariniamo il banco di lavoro, versiamo sopra l’impasto e otteniamo le palline di impasto che mettiamo sulla teglia infarinata, scegliamo il peso da 300 g a pallina. Facciamo lievitare 4 ore a temperatura ambiente.

Possiamo adesso fare le tasche: stendiamo le palline lievitate ottenendo dei cerchi come per la pizza tonda. Condiamo con olio e sale, pieghiamo come si fa con i calzoni e disponiamo sulla teglia. mettiamo in forno statico 250 gradi per 15 minuti. Togliamo dal forno e farciamo con prosciutto crudo e burrata. Possiamo farcire come preferiamo.