Cake di Broccoli: una ricetta di Anna Moroni da Ricette all’Italiana

Dalla puntata di Ricette all’Italiana del 7 dicembre 2020 arriva la cake di broccoli di Anna Moroni, una super ricetta perfetta anche per le feste di Natale, come ci ricorda la cuoca casalinga di Rete 4. Una sorta di plumcake ai broccoli quello visto nella puntata di Ricette all’Italiana in onda oggi su Rete 4 molto colorato anche perchè per l’impasto Anna ha usato la curcuma e poi c’è il verde dei broccoli che dà un tocco in più a questa cake.

CAKE DI BROCCOLI DI ANNA MORONI DA RICETTE ALL’ITALIANA

La lista degli ingredienti per preparare la cake di broccoli di Anna Moroni: 300 g di farina 00, 200 g di burro, 400 g di broccoli romaneschi, 1 cucchiaio di zucchero, 3 uova intere, 1 albume, 1 cucchiaio di lievito istantaneo per torte salate, 1 cucchiaino di curcuma, estratto naturale di curry, estratto naturale di peperoncino, sale

Sciogliamo il burro, uniamo lo zucchero. In una ciotola rompiamo le uova e un albume e le sbattiamo leggermente, uniamo il burro sciolto.

Andiamo avanti quindi con il nostro impasto unendo anche dell’estratto naturale di curry, volta per volta uniamo anche la farina e la curcuma. Mescoliamo per bene e poi terminiamo con la farina e continuiamo a girare con la forchetta. Anna consiglia di usare la curcuma sempre con del pepe o del peperoncino. Prendiamo la teglia da plumcake per la nostra torta ai broccoli. Imburriamo. Iniziamo quindi con una parte dell’impasto per la base. Poi andiamo avanti con i broccoli, facciamo affondare per bene dentro i broccoli. Saliamo e mettiamo l’altra parte di impasto. Inforniamo a 180 gradi per circa 30-35 minuti.

Sforniamo e tagliamo a fette. La nostra cake di broccoli è servita, Anna la consiglia anche per le feste di Natale, sarà un piatto che piacerà a tutti.