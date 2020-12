Brodo soufflè di Anna Moroni ma è zia Cri che propone la ricetta di Natale

Che ricetta oggi 17 dicembre 2020 per zia Cri e il suo natale di E’ sempre mezzogiorno: la ricetta del brodo soufflè di Anna Moroni. Sì, è una ricetta di Anna Moroni e zia Cri lo dice subito raccontando che è un brodo che ha imparato a afre da una sua cara amica, Annina. Felice Antonella Clerici saluta Anna Moroni sperando che vada presto da lei nella cucina di E’ sempre mezzogiorno. Il brodo soufflè di E’ sempre mezzogiorno è una vera delizia, in realtà sono delle polpettine cotte in brodo di carne e messe in forno con una copertura che diventa un soufflè. E’ una delle ricette più semplici per il natale, non serve tanto brodo per cuocere le polpette e possiamo usare anche quello avanzato. Il brodo soufflè di zia Cri lo possiamo preparare quando vogliamo, per la vigilia, il pranzo di natale, Santo Stefano, Capodanno, quando preferiamo. Ecco come si fanno le polpettine per il brodo soufflè. Non perdete questa e le altre ricette di Natale in tv.

RICETTE ZIA PER E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – IL BRODO SOUFFLE’ DI ANNA MORONI

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: mettiamo nella ciotola la carne macinata, prezzemolo, l’uovo, formaggio grattugiato e pane, sale, pepe e mescoliamo bene. Facciamo delle polpettine.

In un’altra ciotola la ricotta, i tuorli, formaggio grattugiato tipo groviera o altro, sale, pepe, mescoliamo. A parte montiamo gli albumi e aggiungiamo al composto, amalgamiamo bene.

Abbiamo già fatto il brodo di carne, perfetto anche quello avanzato. Cuociamo le polpettine nel brodo bollente, scoliamo con delicatezza.

Versiamo le polpettine cotte e asciutte nella teglia e copriamo con quenelle fatte con il composto con l’albume, copriamo tutto. Mettiamo in forno per 30 minuti a 180/200 gradi. Serviamo il goloso brodo di soufflé ben caldo, le polpettine il composto soffice che le ricopre piaceranno a tutti, grandi e bambini.