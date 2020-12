Pane allo zenzero cioccolato e mandorle di Fulvio Marino per il Natale E’ sempre mezzogiorno

La ricetta del pane allo zenzero cioccolato e mandorle è la ricetta di oggi 21 dicembre 2020 di Fulvio Marino per il Natale, la ricetta da provare subito. Sono tantissime le ricette di Natale suggerite da Fulvio Marino a E’ sempre mezzogiorno, sono tutte super ricette per il Natale ormai vicinissimo. Possiamo provare ad aromatizzare l’acqua come vogliamo ma oggi la ricetta del pane suggerisce lo zenzero. Seguiamo nel dettaglio tutti i passaggi per fare il pane allo zenzero, cioccolato e mandorle e poi gustiamolo a fette con salumi, formaggi o altro ma ovviamente anche come dolce. Una merenda o una colazione perfette, davvero la ricetta di natale del pane con cioccolato, zenzero e mandorle si presta per accompagnarci durante tutte le feste.

RICETTE FULVIO MARINO PER NATALE – LA RICETTA DEL PANE ALLO ZENZERO CIOCCOLATO E MANDORLE

Ingredienti: 1 kg di farina di grano tenero tipo 2, 300 g di lievito madre, 25 g di sale integrale, 700 g di acqua, 200 g di cioccolato fondente, 200 g di mandorle, 200 g di zenzero fresco

Preparazione: facciamo bollire lo zenzero 10 minuti nell’acqua mettendolo già ad acqua fredda, così abbiamo l’acqua aromatizzata.

Nella ciotola versiamo la farina e l’acqua aromatizzata, il lievito madre, mescoliamo. Possiamo anche aromatizzare l’acqua con la cannella ma in questo caso lo zenzero è perfetto. Aggiungiamo il sale e il resto dell’acqua. Impastiamo e solo verso la fine uniamo le mandorle senza pelle e il cioccolato fondente grattugiato grossolano, impastiamo.

Facciamo lievitare nella ciotola coperta tre ore a temperatura ambiente. Versiamo sul banco infarinato e disponiamo l’impasto diviso magari in due cesti infarinati dopo avere chiuso delicatamente la forma di pane. Il taglio lo mettiamo verso l’alto. Facciamo lievitare altre 3 ore a temperatura ambiente, coperto. Versiamo poi sulla teglia foderata con la carta forno, cuociamo solo un pane alla volta.

Mettiamo in forno a 250 gradi per 30 minuti. Tagliamo a fette e possiamo serve con dolci o salati.