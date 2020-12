Pizza stella di Natale di Fulvio Marino, ricette E’ sempre mezzogiorno

Tra le ricette della vigilia di Natale di E’ sempre mezzogiorno ovviamente c’è la ricetta di Fulvio Marino, la ricetta della pizza stella di Natale di oggi 24 dicembre 2020. La pizza di Natale di Fulvio Marino è golosa, perfetta con ricotta, mozzarella, pasta di pomodoro e basilico. Un po’ più complicato creare la stella perfetta ma con i consiglio di Fulvio Marino possiamo davvero farla tutti. Nella cucina di E’ sempre mezzogiorni oggi tante golosità per la vigilia di Natale ma la pizza stella di Natale di Fulvio Marino è un gustoso antipasto anche per Santo Stefano, come consiglia Antonella Clerici. Ecco la ricetta della vigilia di Natale.

RICETTE FULVIO MARINO PER LA PIZZA STELLA DI NATALE – RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO

Ingredienti: 650 g di farina tipo 0 bio, 300 g di farina tipo 2 buratto, 50 g di farina macinata integrale, 670 g di acqua fredda, 6 g di lievito di birra fresco, 25 g di sale, 30 g di olio di oliva

Passata di pomodoro, mozzarella, olio di oliva, pomodori, ricotta e basilico

Preparazione: nella ciotola versiamo le 3 farine, aggiungiamo gran parte dell’acqua e iniziamo a impastare. Facciamo riposare 20 minuti a temperatura ambiente, coperto. Aggiungiamo poi il lievito di birra, ancora un po’ di acqua, impastiamo ancora e poi uniamo il sale e il resto dell’acqua. Finiamo di impastare e solo alla fine aggiungiamo l’olio di oliva e completiamo l’impasto. Mettiamo in frigo 24 ore coperto. Se vogliamo fare tutto velocemente aggiungiamo altri 2 g di lievito ed evitiamo la maturazione in frigo e facciamo lievitare 4 ore.

Se mettiamo in frigo invece tagliamo poi in palline da circa 170 grammi, mettiamo nella teglia infarinata con la semola ma con una gran distanza tra loro. Facciamo lievitare 3 ore a temperatura ambiente coperte con pellicola.

Stendiamo poi le pizze con l’aiuto di un po’ di farina e con delicatezza. Disponiamo nella teglia e condiamo con passata di pomodoro ma evitiamo i bordi, aggiungiamo la ricotta creando dei petali. Facciamo dei tagli ottenendo tanti triangoli quanti sono i petali di ricotta. Chiudiamo i triangoli avvolgendo la ricotta, abbiamo così la stella. Al centro mettiamo mozzarella a dadini, basilico e pomodori, un filo di olio e mettiamo in forno a 250 gradi 10 minuti, i primi 5 minuti in basso e il resto dei minuti in alto.