Pizza lenticchie e cotechino di Ciro Casale per Ricette all’italiana

La ricetta della pizza lenticchie e cotechino è la ricetta di oggi 26 dicembre 2020 di Ciro Casale per Ricette all’italiana. Una ricetta golosa, una nuova ricetta di Ciro pensata per le feste, soprattutto per il Capodanno. Lenticchie e cotechino è una vera tradizione per i napoletani ma un po’ per tutti. Ciro Casale ha pensato di mettere cotechino e lenticchie sulla pizza. Le lenticchie già pronte come facciamo sempre per il Capodanno. Il cotechino già cotto come indicato dalle istruzioni della scatola. Ovviamente provola, ovviamente un impasto perfetto con le Ricette all’italiana ed ecco la pizza lenticchie e cotechino da provare subito.

RICETTE DI CIRO CASALE, LA RICETTA DELLA PIZZA LENTICCHIE E COTECHINO DI RICETTE ALL’ITALIANA

Ingredienti: 500 g di farina tipo 1, 25 g di olio evo, 15 g di sale, 10 g di zucchero, 5 g di lievito di birra

Lenticchie cotte, provola, cotechino e rosmarino

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina, aggiungiamo parte dell’acqua necessaria, in totale circa il 60% della farina. Aggiungiamo il lievito di birra sbriciolato, aggiungiamo altra acqua, impastiamo e aggiungiamo il sale con il resto dell’acqua, il sale e alla fine anche l’olio di oliva. Impastiamo bene il tutto lavorando poi l’impasto anche sul tavolo infarinato. Facciamo riposare 2 ore e poi dividiamo l’impasto in due parti e mettiamo in frigo 2 ore ben coperto poi altre 2 ore a temperatura ambiente. Stendiamo l’impasto nella teglia unta con un po’ di olio.

Mettiamo in forno a 240 gradi 6 minuti nella parte bassa del forno e 3 minuti sopra. La cottura è quasi completa. Togliamo dal forno e aggiungiamo sopra dadini di provola.

Abbiamo il cotechino già cotto come indicano le istruzioni sulla scatola. Tagliamo a fette e aromatizziamo con il rosmarino. Disponiamo le fette di cotechino al centro della pizza caldissima. Aggiungiamo le lenticchie e mettiamo in forno 2 minuti grill, il tempo di fare sciogliere la provola. Anche le lenticchie sono già cotte nel modo classico.