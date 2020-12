Dessert al panettone di Ricette all’italiana per le feste di Natale

Aldo Gassani per Ricette all’italiana propone il dessert al panettone, ovvero come servire il classico dolce di Natale. Aldo Gassani propone la ricetta del panettone con crema al mascarpone e cioccolato caldo, una vera delizia per grandi per bambini. Possiamo scegliere il panettone che preferiamo ma il migliore è ovviamente quello fatto con il lievito madre, un panettone tradizionale, soffice. Il panettone con crema e cioccolato di Ricette all’italiana è l’idea giusta per servire panettone o pandoro in modo diverso. Avendo già un’ottima base per questo dolce natalizio sarà semplice renderlo perfetto seguendo i consigli di Gassani. Ecco come fare un dolce al panettone, un dessert con il panettone. Non perdete questa e le altre Ricette all’italiana, sono sempre tante le idee in cucina per portare in tavola piatti della tradizione e piatti nuovi, originali ma sempre semplici da preparare.

RICETTE ALL’ITALIANA DI ALDO GASSANI – IL PANETTONE CON CREMA E CIOCCOLATO

Ingredienti e preparazione: tagliamo in verticale il panettone, tagliamo le fette nel modo migliore possibile.

Nella ciotola versiamo 300 g di crema pasticcera, uniamo 150 g di mascarpone, mescoliamo con la spatola dal basso verso l’alto, poi lavoriamo con la frusta a mano. Uniamo poi 75 g di panna montata. (Il consiglio è di zuccherare 500 ml di panna con 75 g di zucchero a velo così abbiamo la giusta dolcezza).

La crema è pronta e possiamo decorare il panettone. Possiamo di certo scegliere il panettone che vogliamo ma Gassani ovviamente consiglia un panettone fatto con il lievito madre, quindi un ottimo panettone artigianale.

Sciogliamo il cioccolato fondente a bagnomaria. Adagiamo la fetta di panettone nel piatto e accanto disponiamo la crema fresca appena preparata, sarà un po’ liquida, quindi ci aiutiamo semplicemente con un cucchiaio. Completiamo versando sul panettone il cioccolato caldo a filo e un po’ di cacao amaro in polvere.