Matteo Torretta la ricetta dei cordon bleu per Detto Datto

Matteo Torretta torna protagonista di Detto Fatto e lo fa con la ricetta dei cordon bleu visti nella puntata del 13 gennaio 2021. Che ne dite di provare a fare in casa questa super ricetta? Spesso compriamo i cordon bleu già preparati ma possiamo anche cimentarci con la preparazione nelle nostre cucine facendo in casa questo ottimo piatto. Che ne dite di prendere quindi appunti e provare a preparare insieme la ricetta vista oggi nella cucina di Detto Fatto?

La ricetta de cordon bleu di Matteo Torretta da Detto Fatto

Iniziamo dalla lista degli ingredienti:

400 g petto di tacchino, 200 g provola affumicata, 200 g spinaci, 200 g prosciutto cotto, 200 g pangrattato, 100 g parmigiano reggiano, 3 uova, 2 l olio di semi

Salsa: 150 ml yogurt, 1 limone, aceto, sale e pepe

Per il ripieno se si hanno in casa anche altri ingredienti si può variare, anche in base ai gusti personali.

Ma adesso passiamo alla preparazione di questo cordon bleu.

Seguendo la ricetta di Matteo Torretta, faremo dei cordon bleu con tre ripieni diversi. La preparazione è molto semplice. Per prima cosa apriamo il petto di tacchino a portafoglio, altrimenti ricaviamo una tasca col coltello. Battiamo con il batticarne, in modo da ottenere una fettina spessa non più di mezzo cm. Possiamo anche chiedere al macellaio di darci delle fette tagliate nel modo giusto per fare i cordon bleu.

Il primo cordon bleu sarà farcito con una fetta di provola ed una di prosciutto cotto. Il più classico quindi perfetto per i bambini.

Per quanto riguarda il secondo, lo farciamo con pugnetto di spinaci lessi ben strizzati ed un po’ di parmigiano grattugiato. Può essere una idea per far mangiare le verdure ai bambini.

E per finire il terzo cordon bleu solo con dei pezzettini di provola.

Sbattiamo un uovo e saliamo un po’. Spennelliamo la carne in modo da chiudere perfettamente i cordon bleu.

Passiamo i cordon bleu nelle uova sbattute e successivamente nel pangrattato. Friggiamo in abbondante olio ben caldo (180°), fino a doratura. Una volta pronti, li mettiamo su della carta assorbente.

Per la salsa, condiamo lo yogurt al naturale con sale, pepe, scorza grattugiata del limone, il succo di mezzo limone e qualche goccia di aceto. I nostri cordon bleu sono pronti.