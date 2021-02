Lasagna di patate, la ricetta di Zia Cri

La ricetta della lasagna di patate di Zia Cri, la ricetta E’ sempre mezzogiorno di oggi 8 febbraio 2021. Lasagna senza pasta, lasagna di patate ed è un piatto molto goloso da aggiungere alle nuove ricette E’ sempre mezzogiorno. Zia Cri propone sempre ottime ricette nella cucina di Antonella Clerici, quasi sempre si inizia con la sua ricetta del giorno e oggi la lasagna di patate con besciamella, prosciutto cotto e formaggi è una vera bontà. Un piatto unico o un secondo piatto, dipende da voi ma di certo è il piatto che piacerà a tutti. Possiamo anche sostituire il ripieno con altri ingredienti. Ecco la ricetta di zia Cri con le patate, le lasagne di patate di oggi. Voi come la fate, come l’ha proposta zia Cristina o con il salmone, oppure con altri ripieni?

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO DI ZIA CRI – LA RICETTA DELLA LASAGNA DI PATATE

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: Peliamo le patate, tagliamo a fettine sottili, magari con la mandolina, lessiamo in acqua bollente ma solo per 1 o 2 minuti. Facciamo attenzione a non rovinare le fette di patata.

Facciamo sciogliere nella pentola il burro con la farina, mescoliamo e aggiungiamo il latte caldo aromatizzato con la maggiorana, sale e pepe. Mescoliamo e facciamo addensare.

Nella pirofila imburrata versiamo un po’ di besciamella, uno strato di patate lessate leggermente sovrapposte. Aggiungiamo sopra le fette di prosciutto cotto, il formaggio grattugiato, i formaggi a dadini, altra besciamella. Disponiamo un altro strato di patate, quindi besciamella e formaggio grattugiato. Mettiamo in forno a 180° C per circa 20 minuti, deve diventare ben dorata.