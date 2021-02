Rotoli giallo e rossi, la ricetta di Simone Buzzi

La ricetta di Simone Buzzi dei rotoli giallo rossi, la ricetta E’ sempre mezzogiorno di oggi 8 febbraio 2021. Le uova cotte in forno, un rotolo giallo ripieno con mortadella, mozzarella e altro. Un rotolo rosso con un ripieno di rucola, tonno e altro. Due rotoli ripieni per le ricette E’ sempre mezzogiorno; diventano golose fette ripiene, delle girelle. Un rotolo lo tagliamo a fette e rosoliamo in padella, l’altro, quello rosso, lo tagliamo ed è già pronto. Dalle ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi la ricetta da non perdere, la golosa ricetta di Buzzi con le uova, i rotoli gialli e rossi.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – LA RICETTA DI SIMONE BUZZI DEI ROTOLI GIALLO ROSSI

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: nella ciotola rompiamo le uova e aggiungiamo il formaggio.

Nell’altra ciotola rompiamo le uova e aggiungiamo formaggio grattugiato e il concentrato di pomodoro.

Versiamo i due composti in due teglie foderate con la carta forno. Mettiamo in forno a 180° C già raggiunti per 15 minuti. Otteniamo così il rettangolo giallo e il rettangolo rosso.

Ripieno rotolo rosso: 250 g di ricotta, 160 g di tonno, 100 g di rucola, 50 g di pinoli, scorza di limone grattugiata, sale

Ripieno rotolo giallo: 150 g di mortadella, 150 g di mozzarella, 50 g di crema al tartufo

Frulliamo la rucola con il tonno ben sgocciolato, pinoli, scorza di limone grattugiata, poco sale, la ricotta.

Sul rettangolo giallo spalmiamo la crema di tartufo ma se non piace possiamo anche sostituire con altro. Aggiungiamo le fette di mortadella, le fettine sottile della mozzarella asciutta. Arrotoliamo con l’aiuto della carta forno e avvolgiamo nella pellicola, mettiamo in frigo minimo 20 minuti. Togliamo dal frigo e tagliamo a fette spesse, fermiamo ogni fetta con lo stecchino di legno. Passiamo in padella con un pochino di burro e facciamo rosolare le fette sui due lati.

Per il rotolo rosso il ripieno frullato prima, spalmiamo bene e arrotoliamo. Avvolgiamo nella carta forno e poi nella pellicola e mettiamo in frigo minimo 20 minuti. Tagliamo a fette spesse. Questo rotolo non va passato in padella.

Serviamo su un letto di rucola le girelle salate di Buzzi.