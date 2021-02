L’amore è senza scampo, le ricette di San Valentino degli Improta

Per le ricette di San Valentino due piatti suggeriti da Mattia e Mauro Improta, un primo piatto e un secondo piatto oppure un aperitivo delizioso. Con le ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi 12 febbraio 2021 le ricette degli Improta, le ricette di San Valentino. Le pappardelle con la rucola e con gli scampi oppure dei cannoli di pane tostato con verdure e gamberi. Piatti davvero deliziosi da cui prendere spunto per la cena di San Valentino. Gran concentrazioni oggi nella cucina di E’ sempre mezzogiorno con gli Improta ma non mancnao le battute sull’amore. Ecco le due ricette di oggi, la pasta con la rucola e gli scampi, i cannoli di pane ripieni con gamberi e verdurine.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO PER SAN VALENTINO – L’AMORE E’ SENZA SCAMPO DEGLI IMPROTA

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: sbollentiamo la rucola in acqua salata, ma solo 10 secondi, scoliamo in acqua con ghiaccio. Strizziamo e frulliamo con gli anacardi, olio di oliva, emulsioniamo.

In padella antiaderente mettiamo un filo di olio, la scorza di limone a julienne. Puliamo gli scampi, condiamo con il sale, olio, aggiungiamo in padella. Aggiungiamo la salsa di rucola.

Prepariamo l’impasto per le pappardelle, tiriamo la sfoglia, tagliamo le pappardelle e cuociamo in acqua bollente e salata

Per il cannolo salato: puliamo i gamberi, togliamo carapace e budellino. Scottiamo i gamberi nell’acqua in cui abbiamo scottato la rucola, scoliamo.

In padella scaldiamo un filo di olio di oliva, aggiungiamo il trito di sedano e carota, aggiungiamo i gamberi scottati, mescoliamo e facciamo insaporire

Tagliamo le fette di pane sottili e senza crosta, avvolgiamo intorno allo stampo per cannoli e mettiamo in forno a 170° C facciamo tostare e farciamo con le verdure cotte con i gamberi.