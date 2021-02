La ricetta della frittura nuvola, la ricetta di Hiro Shoda di oggi 17 febbraio 2021 per E’ sempre mezzogiorno. Lo chef giapponese che rende semplici anche a noi le sue ricette ci propone le verdure in pastella. Ovvio che la pastella è da seguire nel dettaglio. Hiro Shoda aggiunge anche il lievito in polvere, fate attenzione a non usare quello vanigliato. Dalle nuove ricette di Rai 1 con Antonella Clerici un piatto giapponese da provare, le verdure in pastella fritte e servite con i vermicelli di riso fritti. Non perdete la ricetta di oggi di Hiro Shoda, la ricetta della frittura nuvola.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – FRITTURA NUVOLA DI HIRO SHODA

Ingredienti per la pastella:

2 albumi

120 g di farina

90 g di fecola di patate

10 g di lievito in polvere non vanigliato

220 ml di acqua naturale

sale

Per le verdure:

1 cipolla

1 radicchio rosso tardivo

12 cimette di cavolfiore

sale

olio di semi

Per i vermicelli di riso:

50 g di vermicelli di riso

sale

olio di semi

Per la finitura: aceto balsamico

Preparazione: in una ciotola montiamo gli albumi a neve aggiungendo un pizzico di sale.

In un’altra ciotola uniamo la farina, la fecola di patate, il lievito, aggiungiamo l’acqua, mescoliamo e aggiungiamo gli albumi montati a neve.

Tagliamo a fettine la cipolla, otteniamo gli anelli. Tagliamo il radicchio rosso a tocchetti di 5 cm.

Passiamo le verdure nella pastella. In padella versiamo abbondante olio di semi e friggiamo le verdure, a 170° C per 3/5 minuti. Facciamo dorare e scoliamo si carta da cucina. Solo alla fine saliamo.

Immergiamo nell’olio bollente i nidi di vermicelli di riso, li friggiamo per 1 minuto, devono diventare come una nuvola. Scoliamo su carta da cucina e saliamo.