La ricetta dei dorayaki di Hiro Shoda: E’ sempre mezzogiorno

La ricetta dei dorayaki di Hiro Shoda è il dolce E’ sempre mezzogirono di oggi 24 novembre 2020, la ricetta perfetta per la colazione e per la merenda. La pastella da preparare è davvero molto semplice seguendo i vari consigli. Hiro Shoda utilizza il lievito in polvere ma è il lievito di birra disidratato non il lievito istantaneo. Facciamo infatti riposare l’impasto dei dorayaki di E’ sempre mezzogiorno e cuociamo in padella con attenzione, non li facciamo troppo grandi, farciamo con la golosità che preferiamo, magari anche con la Nutella. Non perdete questa e le altre ricette di oggi di Antonella Clerici, non solo i dolci giapponesi di Hiro Shoda ma anche i pizzicotti di Buzzi, la tasca di pizza di Fulvio Marino, il pasticcio di pollo e patate di zia Cri e gli gnocchi alla romana di Gian Piero Fava. Ecco la ricetta dei dorayaki di oggi.

LA RICETTA DI HIRO SHODA DEI DORAYAKI PER LE RICETTE DOLCI E’ SEMPRE MEZZOGIORNO

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: nella ciotola lavoriamo le uova con lo zucchero, lavoriamo con la frusta e otteniamo un composto liscio. Uniamo adesso il mirin ma va bene anche un vino dolce. Mescoliamo e aggiungiamo il latte sempre mescolando con la frusta a mano. Adesso uniamo tutta la farina con il lievito in polvere vanigliato setacciati. Mescoliamo e facciamo riposare 20 minuti. Dobbiamo ottenere un composto abbastanza denso.