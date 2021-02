Calamaro ripieno nell’orto, la ricetta di Cinzia Fumagalli

Un piatto a base di calamari davvero originale con la ricetta Detto Fatto di oggi 19 febbraio 2021 di Cinzia Fumagalli, un piatto molto colorato e che ci incuriosisce molto. Cinzia Fumagalli ovviamente è magnifica, riesce a preparare piatti incredibili unici. La ricetta dei calamari ripieni Detto Fatto è da provare, la ricetta di Cinzia Fumagalli prevede vari ingredienti che in genere non mettiamo tutti nello stesso piatto. Invece paprika, caffè, zenzero e anche tanti colori dell’orto. Non perdete questa e le altre ricette Detto Fatto. Ecco come si fanno i calamari ripieni con verdure visti oggi a Detto Fatto.

RICETTE DETTO FATTO – LA RICETTA DEL CALAMARO RIPIENO DI CINZIA FUMAGALLI

Ingredienti: 8 calamari piccoli, 250 g di ricotta, 200 g di cavolfiore, 200 g di cavolo cappuccio, 200 g di piselli decongelati, 1 patata media, 1 radice di zenzero, 300 ml di aceto bianco, 500 ml di acqua, 2 tazzine di caffè espresso, 50 g di caffè in polvere, 50 g di zucchero, paprika dolce e sale q.b.

Preparazione: abbiamo i cavolfiori già sbollentati in acqua salata, li saltiamo in padella con un po’ di olio.

Nel pentolino con l’acqua calda aggiungiamo il caffè. Tagliamo a dadini la patata pelata e la cuociamo nell’acqua con caffè bollente.

Peliamo lo zenzero, tagliamo a dadini e aggiungiamo alla ricotta che abbiamo già setacciato, aggiungiamo sale e pepe, amalgamiamo bene.

Puliamo i calamari e li farciamo con l'aiuto di un cucchiaino con il ripieno di ricotta, non arriviamo però fino al bordo altrimenti in cottura fuoriesce. Cuociamo i calamari in padella ben calda con un filo di olio per 3 minuti a fiamma alta.

Per cuocere il cavolo cappuccio mettiamo nel pentolino acqua, zucchero, aceto e sale, lo aggiungiamo tagliato a listarelle. Dal bollore cuociamo due minuti, scoliamo e teniamo da parte.

Frulliamo e setacciamo i piselli decongelati e regoliamo di sale.

Impiattiamo i calamari sui spolveriamo polvere di caffè e paprika. Aggiungiamo la crema di piselli, le patate al caffè e il cavolo in agrodolce.