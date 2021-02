Pizza tonda di farro, la ricetta di Fulvio Marino per la pizza veloce

Venerdì pizza e con le ricette di Fulvio Marino a E’ sempre mezzogiorno oggi 19 febbraio 2021 la ricetta della pizza tonda di farro. Una pizza che si può fare ottima anche impastata al mattino e cotta per la cena. Otto ore di lievitazione ma in questo modo riusciamo a preparare la pizza perfetta in giornata. Facciamo attenzione perché come sempre Fulvio Marino con la ricetta della pizza ci suggerisce tanti consigli preziosi. Dalla lievitazione all’impasto e anche la cottura. Possiamo poi condire la nostra pizza tonda fatta in casa come preferiamo ma prosciutto cotto, olive, mozzarella e pomodoro ci sembrano davvero perfetti.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – LA PIZZA TONDA DI FARRO DI FULVIO MARINO

Ingredienti: 800 g di farina di farro bianco, 200 g di farina di farro integrale, 680 g di acqua, 8 g di lievito di birra fresco, 22 g di sale, 30 g di olio, semola di grano q.b. – prosciutto cotto, funghi, passata di pomodoro,

Preparazione: nella ciotola versiamo le due farine, aggiungiamo il lievito di birra fresco, aggiungiamo quasi tutta l’acqua e impastiamo. Poi aggiungiamo il sale e il resto dell’acqua, impastiamo e alla fine aggiungiamo l’olio di oliva, completiamo l’impasto. Ricette Fulvio Marino: il pane nazione

La prima lievitazione è di 6 ore nella ciotola unta e coperta e a temperatura ambiente. Ma dopo le prime 3 ore versiamo l’impasto sul tavolo e facciamo le pieghe di rinforzo, velocemente. Mettiamo nella ciotola, copriamo e facciamo lievitare le altre 3 ore.

Adesso creiamo un filone e facciamo delle palline e facciamo lievitare altre 2 ore sulla teglia coperta con un’altra teglia sopra.

Stendiamo la pizza con l’aiuto di un po’ di semola. Arrotondiamo leggermente il panetto, rigiriamo e con le mani dal centro verso l’esterno stendiamo la pizza. Il cornicione possiamo farlo alto o meno, non lo tocchiamo però troppo.

Se abbiamo la pala sfariniamo la pizza e la mettiamo sulla pala, se non l’abbiamo utilizziamo la teglia. Condiamo con la passata di pomodoro, condiamo un pochino anche il bordo. Aggiungiamo la mozzarella, la possiamo mettere subito ma in questo caso la stracciamo e facciamo scolare 4 ore prima. Altrimenti la mettiamo alla fine e rimettiamo in forno solo per farla sciogliere.

Mettiamo in forno nella parte bassa a 250° C per 6 minuti poi gli ultimi minuti, circa 5 minuti nella parte più alta.