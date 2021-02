La ricetta dei bagel di Fulvio Marino, il pane morbido com semi di sesamo

Dalle ricette di Fulvio Marino i bagel, la ricetta del pane morbido con i semi di sesamo di oggi 25 febbraio 2021 per le ricette E’ sempre mezzogiorno. Cge buoni i panini bagel, li possiamo fare della forma che vogliamo ma quelli a ciambella sono i classici. Il miele dà ai bagel il colore scuro e con la ricetta perfetta di Fulvio Marino possiamo farcire il pane con caprino e salmone. Da non perdete la ricetta del pane con semi di sesamo do oggi di Fulvio Marino e le altre ricette di oggi di E’ sempre mezzogiorno, dalla ricetta di zia Cri ai morbidelli di Potenzano.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO FULVIO MARINO – LA RICETTA DEL PANE BAGEL

Ingredienti: 500 g di farina, 140 ml di acqua, 200 ml di latte fresco, 150 g di lievito madre (oppure 7 g di lievito di birra fresco), 6 g di malto, 10 g di sale, 20 g di olio di oliva, 2 cucchiai di miele, 300 g di semi misti

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina tipo 0 e il lievito madre, oppure il lievito di birra fresco, uniamo il malto in pasta o in polvere, 100 ml di acqua, tutto il latte fresco che possiamo sostituire con il latte vegetale. Impastiamo e poi aggiungiamo il sale, il resto dell’acqua e impastiamo. Solo alla fine uniamo l’olio di oliva a filo, completiamo l’impasto che sarà liscio e omogeneo, lo lasciamo nella ciotola. Copriamo l’impasto con la pellicola e facciamo riposare 12 ore, tutta la notte in frigo.

Facciamo poi le pezzature da circa 100 grammi e allunghiamo ogni pallina ottenendo un filoncino di circa 30 – 40 cm lo chiudiamo ottenendo una ciambella che aggiustiamo. Facciamo lievitare su quadratini di carta forno fino al raddoppio, circa 2 o 3 ore, dipende dalla temperatura in casa.

In una pentola mettiamo per ogni litro di acqua un cucchiaio di miele. Al bollore versiamo i bagel due alla volta, togliamo poi la carta forno e facciamo cuocere 30 secondi da un lato e 30 secondi dall’altro.

Scoliamo i bagel uno alla volta e passiamo sui semi di sesamo messi abbondanti in teglia. Disponiamo su un’altra teglia e copriamo con i semi di sesamo. Mettiamo in forno a 200° C per 10 minuti circa. Farciamo magari con formaggio caprino e con salmone affumicato.