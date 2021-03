Ricette Fulvio Marino: grissini ai sette cereali

La ricetta dei grissini di Fulvio Marino per le ricette E’ sempre mezzogiorno, i grissini preparati con la farina i 7 cereali, una delizia da provare subito. Il viaggio delle farine continua con Fulvio Marino che oggi 15 marzo 2021 per le ricette E’ sempre mezzogiorno prepara i grissini. La ricetta dei grissini di oggi è diversa da quella già vista in un’altra puntata. Come sempre c’è la prova assaggio e Antonella Clerici sceglie una golosa fetta di mortadella. Possiamo gustare i grissini di Fulvio Marino con tutto quello che preferiamo, con affettati, con formaggi e altro ancora. Ecco la ricetta di oggi di Fulvio Marino per fare i grissini.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO DI FULVIO MARINO – LA RICETTA DEI GRISSINI

Ingredienti: 500 g di farina ai 7 cereali, 340 ml di acqua, 12 g lievito di birra fresco, 12 g di sale, 25 ml di olio d’oliva, 30 g di semi misti, farina di mais o di semola per spolverare

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina ai 7 cereali, uniamo i 12 g di lievito fresco di birra, questa volta non usiamo il lievito madre (se però volete servono 200 g). Aggiungiamo quadi tutta l’acqua e impastiamo. Dopo pochi minuti uniamo il sale e il resto dell’acqua, impastiamo e aggiungiamo l’olio, completiamo l’impasto. Aggiungiamo i semi misti, facciamo incorporare e poi se vogliamo possiamo aggiungere anche le noci. Facciamo lievitare 1 ora a temperatura ambiente coperto con la pellicola.

Sulla teglia versiamo abbondante farina di mais o semola di grano duro. Versiamo l’impasto un po’ allungato, come un grosso filone, copriamo con abbondante farina di mais. Spolveriamo un’altra teglia con farina di mais.