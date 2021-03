Pizze Fulvio Marino, la ricetta della pizza al mattarello farro e kamut

La ricetta della pizza di Fulvio Marino, la pizza al mattarello con farro e kamut, la pizza E’ sempre mezzogiorno con i funghi, i fiori di zucca e le fette di speck. Venerdì pizza per Fulvio Marino ed è una pizza che gli ricorda papà Ferdinando perché quando la mamma per lavoro non c’era lui lo portava a mangiare questa pizza. Tra le ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi 19 marzo 2021 per la festa del papà non poteva mancare la pizza al mattarello farro e kamut. Ecco la ricetta della pizza di oggi di Fulvio Marino, la pizza del venerdì di E’ sempre mezzogiorno.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO FULVIO MARINO

Ingredienti: 500 g di farina di farro bianco, 500 g di farina di kamut, 650 ml di acqua, 100 g di lievito made, 5 g di lievito di birra fresco, 22 g di sale, 40 ml di olio di oliva – Funghi freschi, fiori di zucca e speck

Preparazione: facciamo un preimpasto, quindi versiamo nella ciotola la farina di kamut, mescoliamo in modo grossolano con 300 ml di acqua e facciamo riposare per circa 30 minuti, avremo così un impasto più estensibile.

Aggiungiamo poi la farina di farro bianco, il lievito madre e il lievito di birra, altri 300 ml di acqua e impastiamo bene. Aggiungiamo il sale, il resto dell’acqua, impastiamo e alla fine uniamo l’olio di oliva. Completiamo l’impasto che sarà liscio.

Facciamo lievitare l’impasto per 4 ore a temperatura ambiente nella ciotola unta con olio e coperta con la pellicola.

Facciamo poi delle palline da circa 150 grammi. Pieghiamo le palline su loro stesse e le mettiamo nella teglia unta. Facciamo lievitare altre 2 ore sempre coperte, con la teglia o con la pellicola.

Ci aiutiamo con un bel po’ di farina e stendiamo le palline, otteniamo le pizze che schiacciamo allargandole con le mani. Un leggerissimo colpo di mattarello e le pizze sono perfette. Ci aiutiamo con la carta forno se usiamo la pala, altrimenti mettiamo direttamente sulla teglia. Condiamo con fette di funghi freschi, olio e sale.