Gallette norvegesi, la ricetta di Fulvio Marino

Una nuova ricetta di Fulvio Marino oggi 18 marzo 2021, la ricetta delle gallette norvegesi, l’idea per E’ sempre mezzogiorno, per fare un nuovo impasto. Le gallette proposte da Fulvio Marino devono essere buonissime, con un pieno di semi come zucca, girasole, lino, finocchio, in più fiocchi di avena e altro. Possiamo poi gustare le gallette di E’ sempre mezzogiorno con formaggio alle erbe, con salmone affumicato, oppure con cose dolci come miele o marmellata di lamponi. Una colazione perfetta o anche una merenda, uno spuntino, perché no un pranzo o una cena veloci. Ecco la ricetta delle gallette di Fulvio Marino dalla cucina di E’ sempre mezzogiorno.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO FULVIO MARINO – LA RICETTA DELLE GALLETTE NORVEGESI

Ingredienti – Per l’impasto: 200 g di farina integrale di segale, 130 ml di acqua, 40 ml di olio di semi di girasole, 20 g di malto, 50 g di lievito madre (oppure 3 g di lievito fresco di birra), 5 g di sale, 30 g di semi di girasole, 30 g di fiocchi di avena, 30 g di semi di zucca, 30 g di semi di lino, 30 g di semi di finocchio, 50 g di fiocchi di sale

Per farcire: 100 g di formaggio alle erbe, 100 g di salmone affumicato, 100 g di marmellata di lamponi, 50 g di miele

Preparazione: frulliamo leggermente i semi, teniamo da parte. Nella ciotola versiamo la farina e l’acqua, il malto e impastiamo per qualche minuto, copriamo e lasciamo 1 ora. Aggiungiamo poi il lievito scelto, impastiamo e uniamo il sale, impastiamo e aggiungiamo l’olio di semi di girasole, impastiamo ancora e alla fine aggiungiamo i semi che abbiamo tritato in modo grossolano. Amalgamiamo e lasciamo riposare 1 ora coperto e a temperatura ambiente.