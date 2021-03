Cookies segale e farro, i biscotti al cioccolato della ricetta di Fulvio Marino

La ricetta dei biscotti al cioccolato di Fulvio Marino, la ricetta di oggi 16 marzo 2021 da E’ sempre mezzogiorno, i cookies segale e farro. I biscottoni di Fulvio Marino sono ovviamente da non perdere. Un prodotto da forno non lievitato, un biscotto con nocciole e cioccolato, farina di segale bianco e farina di segale integrale quindi farine con poco glutine, perfette per essere più friabili. I consigli di Fulvio Marino sono sempre molto utili e questa volta consiglia si utilizzare in ogni casa una farina non forte. Ecco la ricetta dei biscotti al cioccolato, i cookies di E’ sempre mezzogiorno.

RICETTE FULVIO MARINO E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – LA RICETTA DEI COOKIES SEGALE E FARRO CON CIOCCOLATO E NOCCIOLE

Ingredienti: 250 g di farina di segale integrale, 300 g di farro bianco, 150 g di uova, 580 g di zucchero di canna, 12 g di sale grosso, 270 g di burro, 120 g di cioccolato fondente, 100 g di nocciole tritate

Preparazione: nella ciotola versiamo le farine, possiamo lavorare nella planetaria o a mano. Uniamo le uova, lo zucchero di canna integrale, impastiamo e aggiungiamo il sale grosso, impastiamo e alla fine aggiungiamo il burro morbido un po’ alla volta. Un impasto semplice da fare. Solo alla fine aggiungiamo le nocciole e il cioccolato fondente tritati, oppure usiamo le gocce di cioccolato. Otteniamo un impasto solido e facciamo riposare per pochissimo tempo, non ha lievitazione.

Facciamo delle palline da circa 100 – 120 g, le arrotoliamo leggermente e adagiamo sulla teglia foderata con la carta forno, qui le schiacciamo e abbiamo i biscotti. Mettiamo in frigo per 2 ore o nel congelatore per mezz’ora, ben coperti, devono diventare più solidi.