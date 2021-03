Carciofi ripieni di riso e formaggio, la ricetta di Ilario Vinciguerra

Buonissimi i carciofi ripieni di Detto Fatto, la ricetta dei carciofi ripieni di riso e formaggio, il piatto di oggi 23 marzo 2021 di Ilario Vinciguerra. E’ la ricetta dei carciofi ripieni di risolio, un piatto unico perfetto sia per il pranzo che per la cena. Cuociamo i carciofi, cuociamo il risotto e poi farciamo i carciofi e mettiamo in forno. Più passaggi per la ricetta Detto Fatto di oggi ma il risultato ci sembra davvero goloso. Se vogliamo possiamo completare la ricetta con i carciofi con la pasta kataifi per un effetto davvero delizioso e raffinato. Ecco la ricetta dei carciofi al riso di Ilario Vinciguerra.

RICETTE DETTO FATTO 23 MARZO 2021 – LA RICETTA DEI CARCIOFI RIPIENI DI RISOLIO

Ingredienti: 400 g di riso carnaroli, 250 g di pasta kataifi, 150 g di gorgonzola dolce, 100 g di grana padano, 4 carciofi mammole, 2 bicchieri di vino bianco, 1 scalogno, 1 litro di brodo vegetale, 1 spicchio di aglio, olio di oliva, sale e pepe

Preparazione: tostiamo il riso con un filo di olio di oliva, aggiungiamo poi lo scalogno tritato e sfumiamo con il vino bianco. Facciamo andare e poi iniziamo ad aggiungere il brodo vegetale, facciamo cuocere aggiungendo un po’ alla volta il brodo necessario.

Puliamo i carciofi, togliamo la barba interna, tagliamo anche la base, dobbiamo fare in modo che il carciofo resti in piedi. Nel tegame versiamo abbondante olio, mettiamo i carciofi a testa in giù e aggiungiamo i gambi di carciofo, l’aglio e un bicchiere di vino. Copriamo con la carta forno inumidita, chiudiamo con il coperchio e facciamo cuocere.

Al riso quasi cotto aggiungiamo i gambi di carciofo tagliati a dadini, aggiungiamo anche il formaggio grattugiato e il gorgonzola dolce a pezzetti, un filo di olio di oliva e mantechiamo.

Farciamo i carciofi cotti con il risotto. Disponiamo i carciofi ripieni nella pirofila da forno e completiamo con il grana grattugiato. Mettiamo in forno a 180° C per 10 minuti massimo.

Ungiamo la pasta kataifi con l’olio e formiamo dei midi. Mettiamo in forno con i carciofi. Adagiamo i nidi di pasta sui carciofi e serviamo.