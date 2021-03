Torta salata delle tentazioni, la ricetta di Francesca Marsetti

La ricetta della torta delle tentazioni, la torta salata di Francesca Marsetti è la golosità rustica di oggi 25 marzo 2021 da provare subito. Una ricetta perfetta per l’estate, perfetta per la Pasqua e per Pasquetta. Francesca Marsetti con la ricetta della torta rustica di oggi mostra come si prepara la pasta frolla salata, davvero facile da fare. Possiamo poi decorare la frolla salata come vogliamo e Francesca Marsetti propone le verdure, carote e asparagi, prosciutto cotto e golosi ciuffi di ricotta. Non perdete questa e le altre ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi, anche lo zuccotto di zia Cri e la calamarata di Daniele Persegani.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO FRANCESCA MARSETTI – LA RICETTA DELLA TORTA DELLE TENTAZIONI

Ingredienti – Per la pasta frolla: 250 g di farina tipo 1, 150 g di burro morbido, 100 g di formaggio grattugiato, 1 uovo, 5 g di sale, scorza di 1 limone, origano

Per la farcitura: 2 mazzi di asparagi, 500 g di ricotta fresca, maggiorana, erba cipollina, scorza di 1 arancia, 1 carota grande, 5 fette di prosciutto cotto, germogli di piselli, olio evo, sale e pepe

Preparazione: per la frolla impastiamo la farina con il burro e poi solo dopo qualche minuto aggiungiamo il formaggio grattugiato, l’uovo, la scorza di limone, sale e origano. Amalgamiamo e avvolgiamo il panetto nella pellicola, mettiamo in frigo minimo 3 ore.

Poi lavoriamo qualche minuto l’impasto e tiriamo con il mattarello spesso 1 cm e mezzo. Dobbiamo ottenere un disco di 22 cm di diametro. Mettiamo in forno 18 minuti a 160° C.

Per il ripieno lavoriamo la ricotta con le erbe aromatiche, un filo di olio e la scorza d’arancia, sale, pepe e versiamo tutto nella sac a poche con la bocchetta liscia e media.

Tagliamo la carota a losanghe e lessiamo 5 minuti. Puliamo gli asparagi e li lessiamo, ne teniamo da parte 4 crudi che tagliamo a pezzettini e condiamo con olio, pepe e sale.

Farciamo il disco di pasta frolla salata con ciuffi di ricotta e decoriamo con la verdura sbollentata, asparagi crudi e ciuffi di prosciutto cotto. Completiamo con maggiorana e germogli di piselli.