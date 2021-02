Bocconcini di crepes fritti di Francesca Marsetti, ricette di San Valentino

Bocconcini di crepes fritti, la ricetta di Francesca Marsetti di oggi 10 febbraio 2021 per E’ sempre mezzogiorno, per le ricette di San Valentino. Prepariamo le crepes e le farciamo con la besciamella ben ricca. Quindi friggiamo i bocconcini di crepes. Un aperitivo per la sera di San Valentino o per tante altre golose occasioni. Questo è un piatto E’ sempre mezzogiorno che possiamo preparare anche il giorno prima, però dobbiamo friggere magari poco prima per gustare tutto nel modo migliore. Le ricette di Francesca Marsetti per San Valentino sono ancora più golose. Quest’anno anche lei festeggia in coppia il giorno più romantico dell’anno. Ecco la ricetta di oggi per fare le crepes ripiene di besciamella e poi fritte. Non perdete questa e le altre ricette in tv, le altre ricette con Antonella Clerici.

RICETTE FRANCESCA MARSETTI PER SAN VALENTINO – LA RUCETTA DEI BOCCONCINI DI CREPES FRITTI

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: sbattiamo le uova con il latte e il sale nella ciotola, aggiungiamo un po’ alla volta la farina e poi facciamo riposare 30 minuti.

Prepariamo la besciamella: burro e farina nella pentola e mescoliamo bene, facciamo sciogliere e amalgamare e poi aggiungiamo il latte, sale, noce moscata. Facciamo addensare mescolando e quando è pronta facciamo raffreddare e aggiungiamo la fontina a dadini e il prosciutto cotto a dadini.

Nella padella leggermente imburrata cuociamo le crepes, ben dorate su entrambi i latti. Farciamo le crepes con il ripieno di besciamella, arrotoliamo e avvolgiamo nella pellicola e mettiamo in frigo.