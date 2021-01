Ricette E’ sempre mezzogiorno: crostata multicolor di Francesca Marsetti (Foto)

La ricetta della crostata multicolor di Francesca Marsetti è la ricetta E’ sempre mezzogiorno di oggi 25 gennaio 2021. Le ricette E’ sempre mezzogiorno iniziano spesso con un dolce e oggi anche in assenza di Zia Cri c’è una golosa crostata con la marmellata, con la confettura, quella che preferiamo. Come sempre con Francesca Marsetti in cucina c’è anche tanta allegria. La ricetta della crostata E’ sempre mezzogiorno fatta con la pasta frolla montata è davvero furba, una torta che si prepara subito, veloce e ottima. La crostata multicolor con Antonella Clerici e Francesca Marsetti perfetta per la colazione e per la merenda, una vera bontà per tutti. Seguiamo nel dettaglio la facile e veloce ricetta della crostata di oggi di E’ sempre mezzogiorno. Non perdete tutte le altre ricette di oggi con Antonella Clerici su Rai 1.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – LA RICETTA DELLA CROSTATA MULTICOLOR DI FRANCESCA MARSETTI



Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: nella planetaria mettiamo il burro morbido, lo zucchero a velo e due uova intere, lavoriamo il tutto. Dobbiamo montare e ovviamente possiamo usare anche le fruste elettriche

A metà della farina 0 uniamo la farina di mandorle, il lievito e mescoliamo. Aggiungiamo le farine al composto e aggiungiamo anche il latte, lavoriamo bene e otteniamo una pasta frolla montata. Versiamo il tutto nella sacca con la bocchetta liscia.

Sulla teglia foderata con la carta forno adagiamo un cerchio di acciaio. Versiamo a spirale il composto dentro lo stampo, non sarebbe possibile farlo con le mani perché la frolla è morbida. Dobbiamo creare un guscio quindi la base e il bordo.

Versiamo le tre confetture in tre sacche diverse, vanno bene anche i sacchetti per alimenti. Creiamo dei cerchi con le confetture. Mettiamo in frigo e poi mettiamo in forno a 160° C per 35 – 40 minuti.