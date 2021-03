Polenta taragna e pizzette, le ricette di Francesca Marsetti

La ricetta della polenta taragna di Francesca Marsetti, la ricetta E’ sempre mezzogiorno di oggi 30 marzo 2021. Anche se è arrivata la primavera la simpaticissima Marsetti suggerisce ancora la polenta. Spiega che sui social gliela chiedono di continuo ma anche che in montagna continua a far freddo e mangiare la polenta è sempre piacevole. Ci vuole un bel po’ di tempo per la preparazione della polenta taragna perché ha bisogno di 45 minuti di cottura, poi va conciata e così abbiamo una delle ricette E’ sempre mezzogiorno da provare subito. In più la Marsetti ci regala la ricetta delle pizzette di polenta condite con asparagi e formaggio o pomodoro e mozzarella. Due ricette in una, due golosità da copiare subito. Non perdete queste e le altre ricette di E’ sempre mezzogiorno.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOIORNO – LA RICETTA DELLA POLENTA TARAGNA DI FRANCESA MARSETTI

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: nella pentola portiamo l’acqua a bollore con il sale e versiamo la farina per polenta a pioggia, mescoliamo subito e facciamo cuocere per circa 45 minuti. Continuiamo a mescolare.

Tagliamo il formaggio a dadini, possiamo usare anche un formaggio diverso da quello suggerito, anche la fontina o altro. Aggiungiamo il formaggio alla polenta ormai ben cotta, mescoliamo e facciamo sciogliere. Versiamo tutta la polenta nel vassoio. Facciamo sciogliere il burro con le foglie di salvia e lo spicchio di aglio, versiamo il burro sulla polenta.