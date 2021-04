I panini colorati di Fulvio Marino, la ricetta di Pasquetta

La ricetta di Fulvio Marino di oggi 5 aprile 2021 dei panini colorati, un impasto con tre colori, una ricetta deliziosa, un’altra idea perfetta con tutti i consigli dell’esperto in farine e impasti. Giallo, verde, rosso, con poco e senza coloranti facciamo dei panini colorati che renderanno le cene, le feste, ogni momento più allegro. Non perdete questa e le altre ricette di Fulvio Marino, le ricette E’ sempre mezzogiorno. Sono le ricette di Pasquetta ma diventa davvero perfetta in tante occasioni. Possiamo farcire i panini colorati di oggi di Fulvio Marino come preferiamo ma i suggerimenti tra gli ingredienti sono molto golosi.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – LA RICETTA DI FULVIO MARINO DEI PANINI COLORATI

Ingredienti: Per l’impasto giallo: 500 g di farina tipo 0, 210 g di acqua, 100 g di latte, 10 g di lievito fresco di birra, 20 g di zucchero, 10 g di sale, 20 g di olio evo, 20 g di curcuma, 20 g di paprika dolce, 50 g di semi di lino

Per l’impasto verde: 250 g di farina tipo 0, 20 g di latte, 5 g di lievito di birra, 125 g di spinaci bolliti e frullati, 5 g di sale, 20 g di olio evo, 50 g di semi di papavero

Per impasto rosso: 250 g di farina tipo 0, 25 g di latte, 5 g di lievito di birra, 125 g di barbabietola bollita e frullata, 5 g di sale, 25 g di olio evo, 50 g di semi di sesamo

Per farcire: 1 pomodoro a fette, 1 trancio di trota, 50 g di maionese, 50 g di senape, 50 g di salmone affumicato, 2 foglie di radicchio, 50 g di formaggio alle erbe, 1 avocado a fette

Preparazione: iniziamo dall’impasto giallo e alla farina uniamo il latte, l’acqua il lievito di birra, impastiamo e uniamo lo zucchero, il sale e l’olio, aggiungiamo poi la curcuma, la paprika dolce, facciamo assorbire. Lasciamo riposare 1 ora e mezza.

Per l’impasto verde impastiamo la farina con il latte e il lievito, uniamo gli spinaci frullati, sale, olio e poi facciamo riposare 1 ora e mezza sempre a temperatura ambiente.

Per l’impasto rosso lavoriamo la farina con il latte, il lievito di birra, uniamo la barbabietola cotta e frullata, sale e poi l’olio. Facciamo riposare 1 ora e mezza.

Formiamo dei panini rotondi da 50 g di colori diversi e spennelliamo con l’olio. Sui panini gialli aggiungiamo semi di lino, su quelli verdi semi di papavero, su quelli rossi semi di sesamo. Facciamo lievitare fino al raddoppio del volume. Mettiamo in forno a 230° C per 15 minuti. Farciamo come suggerito tra gli ingredienti o come preferiamo.