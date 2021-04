La focaccia barese con la ricetta di Bianca Guaccero

Che buona la focaccia barese e oggi 5 aprile 2021 è Bianca Guaccero a prepararla dimostrando che è anche bravina in cucina, poco pratica ovviamente ma di certo capace. Con lei l’amico fidato che non l’abbandona nelle situazioni difficili. Un impasto molto morbido per la ricetta della focaccia barese, un bel po’ di olio e poi gli immancabili pomodorini schiacciati, le olive, un bel po’ di origano e il forno ben caldo. Gustiamo la focaccia barese di Detto Fatto calda, ma sarà buonissima anche fredda, ottima semplice o con la mortadella ma anche per accompagnare gli altri piatti in tavola. Ecco la ricetta Detto Fatto di oggi per fare la focaccia barese di Bianca Guaccero.

RICETTE DETTO FATTO – LA RICETTA DI BIANCA GUACCERO DELLA FOCACCIA BARESE

Ingredienti: 600 g di manitoba, 360 ml di acqua, 8 g lievito di birra, 1 cucchiaino di zucchero, 40 ml di olio evo, 20 ml di olio di semi, 20 g di sale fino

300 g di pomodorini, 100 g di olive, origano, olio evo e sale q.b.

Preparazione: usiamo l’acqua un po’ calda e in un bicchiere sciogliamo il lievito di birra secco con un cucchiaino di zucchero. Aggiungiamo un po’ di farina, mescoliamo e continuiamo ad aggiungere la farina e l’acqua quindi il sale, impastiamo e alla fine uniamo l’olio di oliva. Abbiamo un impasto omogeneo morbido. Facciamo lievitare coperto per 2 o 3 ore a temperatura ambiente.

Con l’olio di semi ungiamo la teglia, disponiamo l’impasto, non tocchiamo troppo l’impasto. Facciamo i classici buchi e aggiungiamo le olive, i pomodorini schiacciati, l’origano nella quantità che preferiamo e ancora olio di oliva. Facciamo riposare un po’ e mettiamo in forno a 180° C per 50 minuti circa. Serviamo tiepida semplicemente a fette oppure farcendo con fette di mortadella.