Lasagna del picnic di Simone Buzzi: ricetta per Pasquetta

Una Pasquetta in compagnia di E’ sempre mezzogiorno, il programma di Rai 1 ha intrattenuto il pubblico anche oggi, 5 aprile 2021. Si cucina e si scherza con le ricette del programma di Antonella Clerici, solare come sempre anche in questo giorno che tutta Italia è in zona rossa! Per non pensarci, possiamo dedicarci alla cucina con la lasagna del picnic, in attesa di tempi migliori e di poterlo di nuovo fare! La lasagna del picnic è una ricetta di Simone Buzzi. Che ne dite, prendiamo appunti?

Lasagna del picnic di Simone Buzzi: la ricetta per Pasquetta

Ingredienti per 4 persone

Per la pasta: 4 uova, 400 g di farina 00, 1 bustina di zafferano, acqua

Per la besciamella: 1 l di latte, noce moscata, 100 g di burro, 130 g di amido di mais, 100 g di rape rosse precotte , sale Per la farcia: 1 cipollotto , 1 porro, 200 g di asparagi, 2 carote , 2 zucchine, 100 g di piselli freschi ,20 pomodori pachino, 100 g di ricotta di pecora, 200 g di formaggio grattugiato, 30 g di burro

Iniziamo dalla preparazione della pasta: mescolare uova e farina, aggiungere lo zafferano diluito in acqua tiepida e impastare, lasciar riposare per 30 minuti l’impasto coperto da pellicola. Per la besciamella: in un pentolino scaldare il latte con la noce moscata e portarlo quasi a bollore, in una casseruola unire burro e amido di mais e cuocere per qualche istante, aggiungere il latte caldo e portare a bollore. Frullare le rape rosse e filtrare il succo con un colino, amalgamarlo alla besciamella. Tagliare cipollotto, porro, asparagi (tenere da parte le punte), le carote, le zucchine. Cuocere le verdure in una wok e aggiungere in ultimo i pomodori e la ricotta, lasciar raffreddare. Tirare la sfoglia dello spessore di circa 2 millimetri, sbollentarli per circa 1 minuto e lasciarli raffreddare. Stendere in una pirofila uno strato di besciamella, adagiarvi un foglio di pasta, le verdure, il formaggio grattugiato, e procedere alla formazione della lasagna alternando gli strati. Completare con la restante parte di besciamella, le punte di asparagi, il formaggio grattugiato e dei fiocchetti di burro. Cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per circa 35 minuti.