L’erbazzone di Zia Cri è la ricetta per Pasquetta

La ricetta dell’erbazzone di Zia Cri, la ricetta di oggi 5 aprile 2021 per le ricette E’ sempre mezzogiorno, per la Pasquetta ma non solo perché è la torta rustica che possiamo preparare per un antipasto, un aperitivo, una merenda salata. Un centrotavola perfetto perché Zia Cri prepara l’erbazzone come fosse una crostata, con le strisce che la decorano in modo perfetto. Non perdete questa e le altre ricette di oggi di Zia Cri per E’ sempre mezzogiorno, la ricetta del pic nic, la ricetta dell’erbazzone. Ospite in collegamento Mara Maionchi che apprezza molto questa ricetta, le ricorda la sua infanzia, prende appunti per fare la pasta matta e il ripieno. Ecco la ricetta di oggi dell’erbazzone con spinaci e bietole.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO DI ZIA CRI – LA RICETTA DELL’ERBAZZONE

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: impastiamo la farina con latte, strutto e un pizzico di sale, facciamo riposare la nostra pasta matta. Tiriamo la pasta matta con il mattarello, bisogna lavorare un po’ perché l’impasto è un po’ elastico.

In padella olio, la cipolla tagliata sottile e facciamo rosolare con lo spicchio di aglio che poi togliamo. Aggiungiamo in padella la pancetta o il guanciale a dadini. Lessiamo gli spinaci e le bietole, scoliamo, strizziamo e tritiamo al coltello, aggiungiamo in padella, saliamo e facciamo insaporire l tutto.

Nella ciotola lavoriamo la ricotta, le uova, sale, pepe e parmigiano, prezzemolo tritato e mescoliamo bene.

Foderiamo lo stampo rettangolare con la pasta matta. Magari utilizziamo sotto la carta forno. Farciamo con il ripieno e copriamo con le strisce come si fa con le crostate. Mettiamo in forno a 180 – 200° C per 30 – 35 minuti. Facciamo intiepidire e serviamo l’ottimo erbazzone, una torta salata perfetta per la Pasquetta ma non solo. Serviamo a quadrotti.