Panini carote e sesamo, la ricetta di Fulvio Marino

Fulvio Marino oggi 7 aprile 2021 prepara i panini carota e sesamo senza burro ma con il latte, la ricetta dei panini golosi dalle ricette E’ sempre mezzogiorno. La ricetta dei panini con le carote di Fulvio Marino è ancora una volta una gran ricetta. Sono panini al sesamo perfetti da farcire come vogliamo, anche con la carne. Questa volta Fulvio Marino li farcisce con rucola, un po’ di olio e succo di limone, bresaola e scaglie di parmigiano o grana. Una vera bontà anche oggi per E’ sempre mezzogiorno. Ecco come Fulvio Marino ha fatto i panini carote e sesamo con doppia lievitazione e il consiglio perfetto se l’impasto risulta appiccicoso.

RICETTE FULVIO MARINO E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – LA RICETTA DEI PANINI CAROTE E SESAMO

Ingredienti: 500 g di farina 0 tipo bio di media forza, 330 g di latte, 20 g di zucchero, 10 g di sale, 10 g di lievito di birra, 40 g di olio, 80 g di carote a julienne, 30 g di semi di sesamo

Preparazione: tagliamo le carote a julienne o con la mandolina, l’importante è che siano molto sottili.

Nella ciotola mettiamo la farina e il lievito di birra (se vogliamo sostituiamo con 200 g di lievito madre), aggiungiamo 300 g di latte, lo zucchero e impastiamo. Aggiungiamo adesso il sale e il resto del latte, impastiamo e aggiungiamo l’olio, facciamo assorbire e poi uniamo le carote a julienne, impastiamo adesso con le mani.

Facciamo riposare l’impasto fino al raddoppio, ovviamente nella ciotola ben coperta.

(Se l’impasto è appiccicoso versiamo l’impasto sul tavolo infarinato e diamo una piega di rinforzo, questo si fa sempre quando un impasto è appiccicoso. In questo caso facciamo lievitare un’altra ora nella ciotola coperta. Quindi quando l’impasto è appiccicoso non aggiungiamo subito farina ma facciamo le pieghe).

Dividiamo l’impasto in palline, passiamo con la superficie nei semi di sesamo e disponiamo sulla teglia leggermente infarinata. Facciamo lievitare fino al raddoppio. Cociamo in forno statico a 240° C per circa 14 minuti.