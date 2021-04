Fiori di brioche con crema è la dolce ricetta di Fulvio Marino

La ricetta dei fiori di brioche di Fulvio Marino è il pane dolce di oggi 6 aprile 2021 dalle ricette E’ sempre mezzogiorno. Un’altra deliziosa ricetta di Fulvio Marino da non perdere, la ricetta delle brioche ripiene, le brioche che sembrano dei fiori. Fulvio Marino farcisce le brioche di oggi con la crema pasticcera a possiamo scegliere un ripiene di cioccolato, di Nutella, di altra crema, di confetture, marmellate, quello che vogliamo. Sarà un’altra colazione perfetta per tutta la famiglia. Il consiglio è di usare la planetaria se l’abbiamo in casa. Ecco la ricetta di oggi delle brioche dolci di E’ sempre mezzogiorno.

RICETTE FULVIO MARINO E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – FIORI DI BRIOCHE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO

Ingredienti: 1 kg di farina 0 forte (minimo 14% di proteine), 5 uova medie, 300 g di acqua fredda, 140 g di zucchero, 20 g di sale, 20 g di lievito di birra, 150 g di lievito madre, (se non abbiamo il lievito madre usiamo in totale 25 g di lievito di birra) 300 g di burro

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina 0, il lievito madre, il lievito di birra (se non abbiamo il lievito usiamo solo 25 g di lievito di birra), quasi tutta l’acqua fredda, impastiamo e uniamo lo zucchero e le uova. Impastiamo ancora e poi aggiungiamo il sale e il resto dell’acqua. Impastiamo e alla fine aggiungiamo il burro a pomata. Il consiglio di Fulvio Marino è di lavorare con l’impastatrice, se possibile.

Facciamo riposare 12 ore ben coperto in frigo.

Versiamo poi sul tavolo ma senza farina, l’impasto è molto grasso, plastico. Schiacciamo un po’ e adesso se necessario ci aiutiamo con pochissima farina, lavoriamo con il mattarello e otteniamo un rettangolo spesso mezzo centimetro. I panini colorati di Fulvio Marino, la ricetta di Pasquetta

Rifiliamo bene il rettangolo col tarocco o con il coltello.

Spalmiamo sul rettangolo la crema pasticcera, arrotoliamo dalla parte lunga, abbiamo un rotolo. Tagliamo pezzetti da 5 cm. Su ogni pezzetto facciamo una pressione al centro con il bastoncino, pizzichiamo, capovolgiamo e facciamo un’altra pressione, pizzichiamo e abbiamo il fiore. Adagiamo sulla teglia foderata con la carta forno. Facciamo lievitare 1 ora e mezza fino al raddoppio. Spennelliamo con l’uovo e mettiamo in forno a 180° C per 15 minuti. Possiamo farcire con la Nutella, con la marmellata, con quello che vogliamo.