Bignè di baccalà mantecato, la ricetta di Mattia e Mauro Improta

La ricetta dei bignè salati E’ sempre mezzogiorno, la ricetta dei bignè di baccalà mantecato di Mattia e Mauro Improta. E’ la ricetta da non perdere di oggi 9 aprile 2021, un’idea golosa e originale per servire il baccalà. Più ricette in una grazie ai consigli di oggi degli Improta, facciamo prima i bignè e poi la crema di baccalà, tutto ottimo e ancora di più con la salsa di spinaci e i peperoni saltati in padella. Non perdete la ricetta di oggi di Mattia e Mauro Improta, la ricetta per fare i bignè di baccalà con peperoni e spinaci.

RICETTE IMPROTA – BIGNE’ DI BACCALA’ MANTECATO DA E’ SEMPRE MEZZOGIORNO

Preparazione: nella pentola versiamo l’acqua e aggiungiamo il burro a pezzi, facciamo sciogliere, uniamo una presa di sale, mescoliamo e al bollore aggiungiamo la farina tutta in una volta, mescoliamo subito e facciamo cuocere fino a quando il composto si stacca dalle pareti della pentola e otteniamo una palla. Versiamo il composto nella planetaria e facciamo andare, aggiungiamo le uova una alla volta, proseguiamo con l’impasto. Versiamo nella sacca da pasticceria. Imburriamo leggermente la teglia da forno, creiamo i ciuffi di impasto per fare i bignè. Mettiamo in forno a 190° C per 20 minuti.

Mettiamo il baccalà nella pentola con il latte, acqua e facciamo cuocere circa 20 minuti. Usiamo il baccalà con la pelle ma dissalato e senza spine. Scoliamo il baccalà e spezzettiamo, frulliamo con il mixer a immersione aggiungendo lamelle di aglio, prezzemolo, l’olio aggiunto un po’ alla volta e se necessario un po’ del latte di cottura. Versiamo nella sacca e mettiamo in frigo 5 minuti, si deve rapprendere.

Tagliamo i peperoni a dadini e mettiamo in padella con un po’ di olio e due spicchi di aglio, facciamo andare.

In un’altra padella olio, scalogno tritato e aggiungiamo gli spinaci, facciamo andare e nappiamo con il brodo. 5 minuti di cottura e frulliamo.

Facciamo raffreddare i bignè e tagliamo la parte superiore per farcirli con la crema di baccalà, completiamo con i peperoni e serviamo sulla salsa di spinaci.