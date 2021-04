Cesto di pizza, la ricetta di Fulvio Marino

Venerdì pizza di Fulvio Marino, oggi 9 aprile 2021 la ricetta della pizza, anzi del cesto di pizza per E’ sempre mezzogiorno. Fulvio Marino consiglia questa ricetta del cesto di pizza quando magari ci avanzano dei panetti di pizza che magari sono anche cresciuti un po’ troppo Capita che qualche volta facendo la pizza ne impastiamo troppa e le palline lievitate rimangono sulla teglia dopo avere cotto tutte le altre pizze. Come sempre le ricette di Fulvio Marino nel bosco di E’ sempre mezzogiorno sono perfette. Seguiamo tutti i suoi preziosi consigli per ottenere impasti ottimi, risultati perfetti in cottura. Per la ricetta del cesto di pizza di Fulvio Marino prepariamo anche tonno, olive, lattuga e uova. Ecco la ricetta di oggi di Fulvio Marino.

RICETTE FULVIO MARINO E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – CESTO DI PIZZA

Ingredienti: 500 g di farina di farro bianco, 500 g di farina tipo 0, 650 g di acqua, 10 g di lievito di birra fresco, 50 g di olio di oliva, 22 g di sale – lattuga, tonno, uova, olive

Preparazione: versiamo le farine nella ciotola, aggiungiamo il lievito fresco di birra spezzettato, aggiungiamo quasi tutta l’acqua fredda, impastiamo e aggiungiamo il sale, il resto dell’acqua, impastiamo e poi mettiamo in frigo 12 ore coperto con la pellicola e nella ciotola un po’ unta con l’olio. Se vogliamo possiamo sostituire il lievito di birra con 200 g di lievito madre.

L’impasto lo versiamo sul tavolo infarinato, facciamo le classiche palline da 250 grammi. Con delicatezza cerchiamo di piegarle bene e disponiamo sulla teglia leggermente infarinata; ne mettiamo massimo 5. Facciamo lievitare 3 ore a temperatura ambiente, ma se abbiamo le palline stralievitate va benissimo in questo caso.

Stendiamo le palline con le mani, adagiamo sulla ciotola d’acciaio capovolta e mettiamo in forno a 200° C per 20 minuti a 240° C. 10 minuti di cottura con il contenitore e gli ultimi 10 capovolgiamo il cestino.

Abbiamo il cestino di pizza, un contenitore in cui possiamo mettere quello che vogliamo. L’idea di Fulvio è di fare una insalata con tonno, lattuga, uova sode, olive neri, capperi.