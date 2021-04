Pizza hot dog, la ricetta di Fulvio Marino

La ricetta della pizza hot dog di Fulvio Marino, la vera golosità E’ sempre mezzogiorno di oggi 16 aprile 2021. Non possiamo perdere la pizza di Fulvio Marino di oggi, la pizza che dedica a Maelle e a tutti i ragazzi. La pizza con il cornicione ripieno di mozzarella ma farcita con wurstel e cipolla, una vera bontà effetto hot dog. Ecco come si fa la pizza con wurstel e mozzarella, passata di pomodoro e cipolla del bravissimo Fulvio Marino. Non perdete le altre ricette da E’ sempre mezzogiorno dell’esperto di pane, pizza, farine e impasti eccellenti.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – LA RICETTA DI FULVIO MARINO DELLA PIZZA HOT DOG

Ingredienti: 600 g di farina tipo 0, 400 g di farina tipo 2 macinata a pietra, 650 g di acqua, 7 g di lievito fresco di birra, 22 g di sale, 20 g di olio – 200 g di mozzarella, 200 g di passata di pomodoro, 2 cipolle rosse, 2 wurstel grandi

Preparazione: nella ciotola versiamo le farine, mescoliamo bene con il cucchiaio per ossigenare bene. Aggiungiamo il lievito di birra, quasi tutta l’acqua, impastiamo e poi aggiungiamo il sale e il resto dell’acqua. Impastiamo e quando risulta omogeneo uniamo l’olio di oliva e completiamo l’impasto.

Facciamo lievitare coperto con pellicola per 2 ore a temperatura ambiente, quindi guardiamo l’impasto che deve aumentare del 50%. Versiamo poi sul tavolo leggermente infarinato e tagliamo le palline da 250 – 300 grammi. Questo è un impasto che possiamo usare anche per la pizza classica. Dopo pochi secondi facciamo una doppia piega e facciamo dei filoncini.

Disponiamo i panetti sulla teglia infarinata. Copriamo con la pellicola e facciamo lievitare 1 ora circa a temperatura ambiente.

Stendiamo le pizze con le mani, la stendiamo un po’ lunga, disponiamo sulla teglia foderata con la carta forno, sistemiamo e condiamo con la mozzarella a pezzetti tutto il bordo della pizza. Richiudiamo il bordo di pasta sul bordo di mozzarella e abbiamo il cornicione ripieno. Al centro mettiamo la passata di pomodoro e un po’ la mettiamo anche sul cornicione. Aggiungiamo se vogliamo i wurstel a fette, cipolle a fette, pochissimo sale, un filo di olio e mettiamo in forno a 250° C per 15 minuti circa statico.