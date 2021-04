Da Domani è domenica la ricetta dei carciofi ripieni di Angelica Sepe

Che cosa bolle oggi in pentola? La ricetta del giorno arriva dal programma Domani è Domenica con Angelica Sepe protagonista al fianco di Samanta Togni. Abbiamo preso appunti per portare in tavola la ricetta dei carciofi ripieni con i consigli di Angelica Sepe. Per chi ama i carciofi questo è sicuramente un piatto da provare e i consigli di Angelica sono sempre molto graditi visto che le sue ricette sono semplici e alla portata di tutti. Non ci resta quindi che metterci all’opera e provare con la ricetta di Angelica Sepe a preparare questi ottimi carciofi.

La ricetta dei carciofi ripieni di Angelica sepe

Ingredienti:



8 carciofi

2 uova

80 gr salame a tocchetti

80 gr scamorza a tocchetti

100 gr formaggio grattugiato

150 gr pangrattato

1 limone

Prezzemolo q.b.

Aglio q.b.

Sale e pepe q.b.

Olio evo q.b.

Procedimento



Pulite i carciofi eliminando le foglie coriacee e scartando anche le punte più dure. Pelate anche il gambo e tagliatelo a tocchetti. Una volta puliti, mettete i carciofi in acqua acidulata. Per il ripieno, mettete in una ciotola i tocchetti di salame e scamorza con l’uovo leggermente battuto, i gambi dei carciofi tagliati a dadini e il formaggio grattugiato. Se il composto è troppo morbido, aggiungete un po’ di pan grattato. Regolate di sale e pepe.



Prendete i carciofi e con le mani aprite le foglie allargandole leggermente e riempiteli con il ripieno. Disponete i carciofi in una teglia precedentemente oliata, aggiungete sopra una spolverata abbondante di pan grattato e di prezzemolo tritato.



Infornate e fate cuocere per circa 60 minuti a 180°, fino a che i carciofi non saranno ben ammorbiditi. Se necessario aggiungete un po’ di acqua sul fondo della pirofila così da facilitarne la cottura. Impiattate e servite.

Non ci resta che auguravi un buon appetito.