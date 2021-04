Il gattò di patate con la nuova ricetta di Angelica Sepe

Chi segue i programmi di cucina sa bene che Angelica Sepe ama le ricette della tradizione e tra queste non poteva mancare un piatto tipico della sua terra di origine. Oggi quindi dalla cucina di Domani è domenica ecco che arriva un ottimo suggerimento per portare in tavola il gattò di patate, per dirla alla campana! Non ci resta quindi che prendere appunti per preparare in casa questa ottima ricetta vista nella puntata del programma di Rai 2 in onda il 24 aprile 2021. Buon appetito a tutti!

Ricetta di ANGELICA SEPE: prepariamo il gattò di patate

Ingredienti





1 kg di patate a pasta gialla

300 ml di latte

150 gr di burro

250 gr di salame Napoli

200 gr di provola affumicata

200 gr di fiordilatte

5 uova

150 gr di formaggio grattugiato

Pangrattato

Sale e pepe

Noce moscata

Procedimento



Lessate le patate, sbucciatele e schiacciatele in una ciotola capiente. Aggiungete il burro mescolandolo fino a scioglierlo completamente, il latte, il formaggio grattugiato, sale, pepe ed una spolverata di noce moscata, per rendere il composto ancora più soffice, unite l’albume delle uova montato a neve.



Imburrate una teglia con i bordi alti e cospargete di pangrattato, distribuite metà del composto di patate facendolo aderire bene al fondo e alle pareti della teglia.

Aggiungete il fior di latte e la provola tagliate a dadini ed il salame tagliato a listarelle e ricoprite il tutto con l’altra metà del composto.



Spolverate la superfice con pangrattato e formaggio grattugiato e cuocete in forno a 200° per circa 30’. Ed ecco che la ricetta del gattò è servita. Che ne dite di questa versione suggerita da Angelica Sepe?