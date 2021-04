Ricette Fulvio Marino: pane colorato agli estratti

La ricetta di Fulvio Marino, la ricetta del pane agli estratti da E’ sempre mezzogiorno. Come sempre Fulvio Marino ci regala una ricetta perfetta per un pane particolare, pizze, focacce, brioche e altro e oggi 28 aprile 2021 il pane colorato è ancora una volta una delle ricette per E’ sempre mezzogiorno da non perdere. Questa volta è la ricetta del pane con rucola, con cavolo rosso, con curcuma ma facciamo attenzione, scopriamo nel dettaglio la ricetta per ottenere un pane agli estratti perfetto. Come consiglia sempre Fulvio Marino impastiamo bene e non aggiungiamo altro ma solo la pazienza. Tre colori bellissimi ed ecco la ricetta del pane di oggi di Fulvio Marino per le nuove ricette E’ sempre mezzogiorno.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO FULVIO MARINO – PANE AGLI ESTRATTI

Ingredienti: 250 g di farina tipo 0, 5 g di lievito di birra, 5 g di sale, 20 g di olio evo, 130 g di estratto di cavolo rosso

250 g di farina tipo 0, 5 g di lievito di birra, 5 g di sale, 20 g di olio evo, 130 g di estratto di rucola

250 g di farina tipo 0, 5 g di lievito di birra, 5 g di sale, 20 g di olio evo, 125 g di estratto di radice di curcuma

Preparazione: dobbiamo fare tre impasti, non usiamo l’acqua ma i tre estratti diversi. Nella ciotola mettiamo la farina, il lievito sbriciolato, l’estratto e impastiamo, aggiungiamo il sale, completiamo l’impasto aggiungendo l’olio. Facciamo quindi un impasto con l’estratto di rucola, un impasto con l’estratto di cavolo rosso e un impasto con l’estratto di radice di curcuma.



Facciamo lievitare 1 ora e mezza a temperatura ambiente coperti con la pellicola. Disponiamo sul tavolo leggermente infarinato, stendiamo i tre impasti separati, usiamo il mattarello. Otteniamo tre rettangoli che disponiamo uno sull’altro, prima il verde, sopra il viola e poi il giallo. Arrotoliamo dalla parte lunga, otteniamo un filone che disponiamo nello stampo rettangolare da pane in cassetta. Schiacciamo un po’ e facciamo lievitare fino a quando raggiunge quasi il bordo. Mettiamo in forno a 230° C per circa 40 minuti.