Pane arabo, la ricetta di Fulvio Marino

Pane arabo è la ricetta di Fulvio Marino di oggi 29 aprile 2021 per E’ sempre mezzogiorno. Il pane arabo appaga molto di più gli occhi perché sembra molto di più ma in realtà ha le stesse calorie di tutti gli altri ovviamente. Evelina Falchi avverte di non esagerare anche se il pane arabo appare più leggero. E’ però una ricetta davvero molto semplice, una ricetta che ha pochi ingredienti, quelli classici per ogni impasto, poco lievito di birra fresco, la farina 0, acqua che come sempre deve essere fredda e solo 7 g di sale. Come sempre Fulvio Marino inizia il suo impasto per il pane nella ciotola usando il cucchiaio e poi impasta sul tavolo con le mani. Ecco la ricetta d oggi del pane arabo.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO FULVIO MARINO – LA RICETTA DEL PANE ARABO

Ingredienti: 1 kg di farina 0, 15 g di lievito fresco di birra, 600 g di acqua fredda, 7 g di sale

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina, il lievito di birra sbriciolato, quasi tutta l’acqua, impastiamo e poi aggiungiamo il sale e il resto dell’acqua, completiamo l’impasto. Versiamo sul tavolo e facciamo delle pieghe continuando a impastare. Facciamo lievitare 3 ore a temperatura ambiente coperto con la pellicola.

Dopo la lievitazione versiamo sul tavolo e ci aiutiamo con un po’ di semola. Tagliamo delle palline da 200 grammi, facciamo una piegatura mentre otteniamo la forma, disponiamo le palline nella teglia e facciamo lievitare 30 minuti sempre coperto.

Spolveriamo bene il tavolo con la semola, adagiamo la pallina e stendiamo prima con le mani, creiamo un rotondo, sgonfiamo l’impasto, stendiamo con il mattarello, abbiamo un bel disco sottile. Se l’abbiamo usiamo la pietra e una pala, altrimenti cuociamo sulla teglia. Mettiamo in forno a 250° C per 5 minuti. Zucchine grigliate, salsa allo yogurt e feta è il suggerimento di Fulvio per farcire il pane arabo.