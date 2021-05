Da Geo la ricetta dei passatelli con stridoli, piselli e formaggio di fossa

La chef Carla Brigliadori è stata protagonista di una delle ultime puntate di Geo per proporre delle ottime ricette perfette per la stagione primaverile. Che cosa prepariamo di buono oggi? Da Geo arriva la ricetta dei passatelli con stridoli, piselli e formaggio di fossa. Che ne dite questo piatto? Proviamo a fare questa ricetta in casa seguendo passo passo i consigli della chef Brigliadori? Vediamo come fare.

PASSATELLI CON STRIDOLI, PISELLI E FORMAGGIO DI FOSSA

La lista degli ingredienti per 4 persone

per l’impasto: 200 g di pane grattugiano scondito, 200 g di parmigiano, 4 uova, 1 pizzico di noce moscata, 1 cucchiaio di farina, scorza di limone grattugiata a piacere

per la salsa: 400 g di piselli freschi sgranati, 1 scalogno, 100 g di stridoli (silene alba), 100 g di formaggio di fossa grattugiato, ½ bicchiere di acqua, qb olio extravergine di oliva, qb sale e pepe

E adesso passiamo alla preparazione. Fare l’impasto dei passatelli amalgamando bene tutti gli ingredienti fino ad ottenere un impasto compatto. Se dovesse risultare troppo morbido aggiungere altro pane grattugiato. Attenzione! Non usare il pane grattugiato in commercio per le panature, ma del comune pane raffermo, da “grattugiare” o “tritare” con le lame nel robot da cucina. La farina non è indispensabile, ma funziona da legante del composto e in questo senso è una specie di garanzia per la sua tenuta in cottura. Lasciare riposare il composto per circa un’ora ben coperto. Nel frattempo, mettere sul fuoco una pentola d’acqua. Tagliare lo scalogno finemente, lavare e separare le foglioline degli stridoli e pulire i piselli.Preparare una padella con un filo di olio sul fondo, versarvi lo scalogno e lasciarlo cuocere a fuoco medio per 1 minuto; aggiungervi i piselli e gli stridoli, allungare con mezzo bicchiere di acqua e cuocere coperto a fuoco basso per qualche minuto aggiustandoli di sapore con sale e pepe. Dividere l’impasto dei passatelli in 4 palline e passarle attraverso l’apposito ferro oppure uno schiacciapatate direttamente in pentola con acqua bollente non salata o brodo vegetale. Attendere che affiorino poi versarli nella padella con la salsa, saltarli delicatamente per pochi minuti spolverandoli con il formaggio di fossa e servirli.

( fonte ricetta e foto pagina Fb Geo)