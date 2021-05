Ricette Fulvio Marino: pane di segale valtellinese

Pane di segale valtellinese, la ricetta di Fulvio Marino del pane di oggi 10 maggio 2021 per E’ sempre mezzogiorno. E’ una ciambella con la farina di segale che Fulvio Marino farcisce con robiola, bresaola, erba cipollina e anche dei funghi porcini sott’olio. Non perdete non solo la ricetta del pane di segale di oggi da E’ sempre mezzogiorno, non perdete tutti i preziosi consigli di Fulvio Marino per questo impasto che è diverso dal solito, con acqua e tiepida e altro. Inoltre, anche la cottura del pane di oggi è diversa. Ecco la ricetta del pane della Valtellina ma non perdete le altre ricette del lunedì con Antonella Clerici e gli altri protagonisti della sua cucina nel bosco. Da fare anche gli involtini primavera e le polpette con le salse.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO FULVIO MARINO – PANE DI SEGALE VALTELLINESE

Ingredienti: 300 g di farina tipo 2, 700 g di segale integrale, 700 g di acqua tiepida, 300 g di lievito madre non rifrescato, 20 g di sale

Preparazione: nella ciotola versiamo le due farine, mescoliamo e aggiungiamo il lievito madre non rinfrescato da due giorni, così è più acido, in questo modo si controlla la lievitazione. Aggiungiamo quasi tutta l’acqua tiepida (di circa 35° C), impastiamo e aggiungiamo quasi subito il sale e il resto dell’acqua. Completiamo l’impasto che sarà omogeneo ma non liscio.

Facciamo lievitare 2 ore a temperatura ambiente sempre coperto. Versiamo l’impasto sul banco infarinato e creiamo un grosso filone, chiudiamo ottenendo la ciambella. Posizioniamo sulla teglia foderata con la carta forno e facciamo lievitare altre 2 ore a temperatura ambiente e coperto.

Facciamo poi dei tagli quasi creando una scacchiera. Nel forno il pane non lieviterà tanto, mettiamo in forno a 220° C per circa 1 ora quindi un forno a una temperatura non tanto alto ma una cottura lunga. Possiamo farcire con robiola, bresaola, erba cipollina e funghi porcini sott’olio.