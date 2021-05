Baghrir, i pancakes marocchini: ricetta di Mourad Dakir

Baghrir sono i pancakes marocchini che nella puntata E’ sempre mezzogiorno hanno proposto Lorenzo Biagiarelli e Mourad Dakir. Un bel momento in cucina tra tradizione marocchina e dolci per la colazione ma abbiamo anche visto come si prepara un ottimo thè. I pancakes marocchini sono da provare subito ma la tradizione dice che non vanno cotti da un uomo, non vanno nemmeno guardati da un uomo mentre cuociono altrimenti non vengono bene. Sarà vero? Infatti è stata Antonella Clerici a curare i pancakes in cottura. Non perdete questa e le altre ricette di oggi da E’ sempre mezzogiorno.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – PANCAKES MAROCCHINI CON LORENZO BIAGIARELLI

Ingredienti – Per il baghrir: 225 g di semolino, 75 g di farina 00, 8 g di sale, 8 g di zucchero, 12 g di lievito di birra, 8 g di lievito per dolci, 500 ml di acqua tiepida, 150 g di burro, 20 g di miele

Per il thè del deserto: erbe aromatiche varie, thè verde, acqua, zucchero

Preparazione: per i pancakes frulliamo tutti gli ingredienti per 1 minuto e mezzo, quindi farina, semolino, sale, zucchero, lievito di birra, lievito per dolci, acqua tiepida. Poi scaldiamo la padella antiaderente e come si fa per le crepes versiamo un mestolo del composto e cuociamo, solo da un lato, non giriamo. Si devono formare delle bollicine, il risultato è un pancake spugna. Sciogliamo il burro e aggiungiamo il miele, mescoliamo e versiamo il liquido sui pancakes.

Per il thè: facciamo bollire l’acqua nel pentolino. Aggiungiamo un cucchiaio di the verde nella teiera e copriamo con l’acqua bollente, lasciamo in infusone per 3 minuti. Filtriamo l’acqua per tre volte, tenendo la prima acqua filtrata da parte. Versiamo quest’ultima nella teiera, aggiungiamo lo zucchero e copriamo con l’acqua bollente fino all’orlo, cuociamo a fiamma bassa e poi versiamo al bollore le varie erbe aromatiche, facciamo riposare. Versiamo il thè dall’alto in un bicchiere e serviamo.